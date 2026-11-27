Pour le Black Friday 2026, NordVPN propose trois formules en abonnement de 27 mois (2 ans + 3 mois offerts) : Basique à 2,99 €/mois, Premium à 3,99 €/mois et Ultime Max à 7,99 €/mois, payables en une fois. La garantie satisfait ou remboursé dure 30 jours et l'offre court jusqu'au 9 décembre 2026 d'après NordVPN. Ces prix valent pour la première période : au renouvellement, Basique passe à 139,08 € par an.

Les offres NordVPN Black Friday 2026

Formule Prix par mois Total 27 mois Remise affichée Renouvellement par an Ce qui est inclus Basique 2,99 € 80,73 € -74 % 139,08 € VPN, protection contre les arnaques et le phishing, surveillance du dark web (5 e-mails) Premium 3,99 € 107,73 € -78 % 219,48 € Basique + antivirus, bloqueur de pubs et de traqueurs, protection des e-mails, appels et messages, gestionnaire de mots de passe, 1 To de cloud chiffré, Dark Web Monitor Pro Ultime Max 7,99 € 215,73 € -71 % 338,28 € Premium + adresse IP dédiée, garantie arnaques en ligne, couverture usurpation d'identité

Ce que coûte NordVPN après la promo

NordVPN le précise en petit sous chaque tarif : la remise Black Friday compare le prix de lancement au prix de renouvellement. Pour Basique, le tarif barré de 312,93 € équivaut à 27 mois facturés au prix du renouvellement, soit 11,59 € par mois. Le -74 % mesure donc l'écart avec ce que tu paieras ensuite.

Si tu gardes l'abonnement au-delà de l'offre, la note monte. Sur 39 mois, soit les 27 mois de la promo plus un an de renouvellement, le total devient :

Formule Total sur 39 mois Moyenne par mois Basique 219,81 € 5,64 € Premium 327,21 € 8,39 € Ultime Max 554,01 € 14,21 €

Mets un rappel dans ton agenda avant la fin des 27 mois pour décider si tu renouvelles à ce tarif annuel. La garantie de 30 jours permet de se faire rembourser, mais tu paies dès la souscription et tu demandes le remboursement ensuite.

Quelle formule NordVPN choisir ?

Basique à 2,99 €/mois

Elle couvre le VPN sur 10 appareils, la protection contre les arnaques et le phishing et la surveillance du dark web pour 5 adresses e-mail. C'est la formule pour sécuriser un Wi-Fi public, masquer ton IP chez toi ou en multijoueur et protéger ton téléphone, sans rien de plus. L'antivirus et le bloqueur de pubs arrivent à partir de Premium.

Premium à 3,99 €/mois

Pour 1 € de plus par mois (27 € sur 27 mois), Premium ajoute un antivirus, un bloqueur de publicités et de traqueurs, la protection des e-mails, des appels et des messages, un gestionnaire de mots de passe et 1 To de stockage cloud chiffré. NordVPN l'affiche comme la formule la plus populaire. Si tu as déjà un gestionnaire de mots de passe et un antivirus, ce surcoût sert à peu de chose. Sinon, le calcul est vite fait.

Ultime Max à 7,99 €/mois

Elle ajoute à Premium une adresse IP dédiée, une garantie arnaques en ligne et une couverture contre l'usurpation d'identité, jusqu'à 5 000 € selon NordVPN et sous conditions supplémentaires. Pour 108 € de plus que Premium sur 27 mois, tu paies surtout l'assurance. Une IP dédiée sert dans des cas précis, comme l'accès à un serveur qui n'autorise que ton adresse. Pour le reste, Premium fait le travail.

NordVPN face à la concurrence au Black Friday

Selon les tarifs relevés par DegroupTest, NordVPN Basique, à 2,99 €/mois, n'est pas la formule la moins chère de ce Black Friday.

VPN (formule) Prix par mois Engagement CyberGhost 2,19 € non précisé Proton VPN (Plus) 2,49 € 24 mois Surfshark (Starter) 2,49 € 27 mois ExpressVPN (Basique) 2,49 € 28 mois NordVPN (Basique) 2,99 € 27 mois

NordVPN pour jouer : ce que ça change

Un VPN rallonge le trajet de tes paquets, donc le ping augmente presque toujours un peu. En compétitif, tu peux le couper pendant la partie. Il garde son intérêt pour masquer ton adresse IP en multijoueur et en stream, limiter l'exposition aux attaques DDoS entre joueurs, sécuriser un Wi-Fi public et contourner un éventuel bridage de ton fournisseur d'accès sur certains services.