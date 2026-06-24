La Nintendo Switch 2 continue de s'arracher partout dans le monde, et les remises restent donc rares. Amazon en propose pourtant une qui fait passer la console sous la barre des 400€, un tarif qu'on voit peu sur une machine aussi récente et aussi demandée.

Les promotions sur les consoles Nintendo sont d'ordinaire discrètes, surtout sur un modèle lancé depuis peu. Amazon applique pourtant une remise de 15 % sur la Nintendo Switch 2, ce qui la ramène à 399€ au lieu de 469,99€. Le prix est bas pour une console qui figure déjà parmi les meilleures ventes de Nintendo ces dernières années. Si vous comptiez franchir le pas avant les grosses sorties de fin d'année, l'occasion vaut le coup d'œil.



Nintendo Switch 2à partir de 399,00 € chez amazon.fr



Une Nintendo Switch 2 plus puissante et plus ambitieuse

Pour cette nouvelle génération, Nintendo a revu sa console hybride en profondeur. La Switch 2 embarque une puce NVIDIA Tegra T239 et 12 Go de mémoire vive, dont 9 Go réservés aux jeux. De quoi gagner en performances, raccourcir les temps de chargement et tenir une meilleure stabilité sur les titres les plus gourmands.

La console passe aussi à un écran LCD de 7,9 pouces en définition Full HD 1080p. Le vrai changement vient de son taux de rafraîchissement variable, qui peut grimper jusqu'à 120 Hz. La fluidité y gagne nettement, que vous jouiez en mode portable ou sur des jeux exigeants.

Nintendo a également augmenté le stockage interne, qui atteint désormais 256 Go, avec la prise en charge des cartes microSD Express pour étendre l'espace sans se compliquer la vie.

Une promotion rare pour une console déjà plébiscitée

Le mode salon évolue lui aussi. Sa nouvelle station d'accueil intègre une sortie HDMI 2.1, et la Switch 2 peut donc afficher de la 4K jusqu'à 60 images par seconde sur les téléviseurs compatibles. Les exclusivités Nintendo profitent ainsi d'un rendu sensiblement meilleur sur grand écran.

Les deux ports USB-C facilitent la recharge et le branchement d'accessoires. Côté batterie, l'autonomie peut atteindre 6,5 heures, ce qui laisse de quoi jouer en déplacement.

La Nintendo Switch 2 affiche déjà une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5, sur plus de 1 800 avis clients postés sur Amazon. À 399€ au lieu de 469,99€, cette remise se classe parmi les meilleures offres du moment sur la console. Comme souvent avec ce genre de bon plan, rien ne dit que le stock ou le tarif tiendront bien longtemps.