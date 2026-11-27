Casques à moitié prix, Switch 2 en pack, cartes graphiques dégriffées : le Black Friday 2026 frappe fort dès ce vendredi. Mais attention, certaines remises cachent un piège bien connu.

Le Black Friday officiel démarre ce vendredi 27 novembre 2026, point culminant d'une série de promotions avant un week-end qui se clôture lundi avec le Cyber Monday, le 30 novembre. Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac.com, Darty, E.Leclerc et Joybuy multiplient les baisses de prix sur l'informatique, l'audio, les smartphones et le gaming.

Un mois de promotions avant l'apogée du jour J

Le Black Friday tombe traditionnellement au lendemain de Thanksgiving, fête américaine célébrée le quatrième jeudi de novembre et qui marque, aux États-Unis, le coup d'envoi des achats de fin d'année. En France, l'événement s'étire désormais sur près d'un mois entier.

Amazon a ouvert sa « Black Friday Week » dès le jeudi 19 novembre 2026, courant jusqu'au 30 novembre, pendant que la Fnac, Boulanger et Cdiscount lançaient leurs propres opérations en parallèle, bien avant la date officielle. Certains surnomment désormais cette période le « Black Month » plutôt qu'un simple week-end de soldes.

Informatique et gaming : PC portables et cartes graphiques en baisse



Hp - Ordinateur Portable Omnibook 3 Ng Ai Pc 16-Bz0049nfx 16" Oled Snapdragon X 8 Go Ram Lpddr5x Ssd 256 Goà partir de 469,99 € chez Boulanger



Le HP OmniBook 3 passe de 799,99 à 469,99 euros chez Boulanger, puis à 419,99 euros avec le code SNAP50. Sa dalle OLED de 16 pouces et son autonomie annoncée de 43 heures accompagnent une configuration Snapdragon X avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. L'Acer Aspire 16 AI, un modèle de 1,55 kg sous processeur AMD Ryzen AI 5 330, descend lui à 630,39 euros chez Darty.

Pour le jeu vidéo, le Lenovo Legion 5 15IRX10, équipé d'une RTX et d'un écran OLED 2,5K à 165 Hz, tombe de 1 799,99 à 1 599,99 euros sur Cdiscount, puis à 1 499,99 euros avec le code INFO100D799. L'Asus TUF Gaming A16, avec sa RTX et son châssis de 2,2 kg, passe de 1 149,99 à 924,99 euros en cumulant les codes 50D449 et 25DES299 sur Cdiscount.



PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10à partir de 1 599,99 € chez Cdiscount



Les possesseurs de tour fixe peuvent aussi viser la carte graphique AMD Radeon RX 9070 GRE Powercolor, à 693,86 euros sur Amazon, soit 168,07 euros de moins que son tarif habituel.

Casques et enceintes à moitié prix

Le marché de l'audio concentre certaines des plus fortes remises. Le Nothing Headphone (1), avec son design rétro-futuriste jugé clivant, passe de 299 à 165,29 euros sur Amazon. Le Sony WH-1000XM6 descend à 247,29 euros chez Boulanger en cumulant les codes BLACK20 et AUDIO10, ou à 269,99 euros à la Fnac pour les adhérents avec le code SONYWH30.



Casque SONY WH-1000XM6à partir de 296,99 € chez amazon.fr



Les AirPods Pro 3 d'Apple, capables de mesurer la fréquence cardiaque pendant le sport, passent de 249 à 188 euros sur Amazon. Le caisson de basses Sonos Sub Mini chute quant à lui de 499 à 379 euros, toujours sur Amazon.

Smartphones, tablettes et téléviseurs du Black Friday 2026

Le Samsung Galaxy Z Fold8, le plus léger de la gamme Fold avec ses 201 grammes, revient à 1 199 euros à la Fnac au lieu de 1 999 euros, grâce à une offre de remboursement de 300 euros valable pour tout achat effectué entre le 13 novembre et le 20 décembre 2026, complétée par un bon d'achat de 140 euros pour les porteurs de la carte Fnac+.



SAMSUNG Galaxy Z Fold8 5G 256Goà partir de 1 258,00 € chez Fnac



Le Google Pixel 11, lancé en août 2026 à 999 euros, se négocie désormais à 639 euros. L'iPad Air M4 de 13 pouces en version 256 Go passe de 1 159 à 999 euros sur Amazon, et l'Apple Watch SE 3, descend de 269 à 225 euros.

Pour la télévision, le TCL 75X11L de 75 pouces s'affiche à 1 780 euros chez Fnac avec la carte Fnac+ et une offre de remboursement de 200 euros.

Jeux vidéo, robots et maison connectée



Pack Nintendo : Console Nintendo Switch 2 + The Legend of Zelda: Ocarina of Timeà partir de 499,99 € chez Cdiscount



Sur consoles, le pack Nintendo Switch 2 avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time passe de 569,99 à 474,99 euros sur Cdiscount avec le code 25DES299, tandis que le remake Demon's Souls se trouve à 29,99 euros chez Joybuy. Saros, le jeu de Housemarque, tombe de 79,99 à 39,99 euros, et Hollow Knight: Silksong en édition physique PS5 arrive ce vendredi à 31,50 euros sur Amazon.

À la maison, le robot tondeuse ECOVACS GOAT O600 RTK passe de 599 à 349 euros sur Amazon, et l'aspirateur robot Roborock Saros 10R, chute de 699,99 à 499,99 euros. L'aspirateur balai Samsung Jet 85 Pet affiche une remise de 40 %, soit 200 euros, chez Darty, à 299,99 euros.

Les pièges à éviter durant le Black Friday

Depuis mai 2022, la loi impose aux marchands d'afficher comme prix de référence le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la promotion. Certaines fiches produits continuent pourtant d'afficher un prix conseillé obsolète, gonflant artificiellement le pourcentage de remise affiché.

Mieux vaut comparer le prix affiché au plus bas des trente derniers jours, vérifier l'identité du vendeur sur les marketplaces, et se méfier des remises conditionnées à un code promo ou à une offre de remboursement différée.

Le risque principal pendant le Black Friday n'est pas la hausse des prix mais la rupture de stock, en particulier sur les consoles, les écouteurs et les smartphones de génération précédente. La demande des centres de données liés à l'intelligence artificielle a par ailleurs absorbé une large part de la production mondiale de mémoire, ce qui pousse les fabricants à répercuter ce surcoût sur la plupart des appareils neufs.

La garantie légale de conformité, fixée à deux ans sur tout produit neuf, s'applique quel que soit le prix d'achat, promotion ou non.