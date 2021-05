On vous propose un dossier vidéo de 43 minutes qui aura pour sujet l’autre facette possible de la seconde génération de casques de Réalité Virtuelle, intégrant un questionnement et une réflexion axées sur le futur casque VR de Sony. Le poids, la taille et le prix du futur PSVR2 sera donc le sujet principal de cette vidéo et nous vous proposons aujourd’hui une réflexion axée sur une autre vision de la seconde génération des casques de Réalité Virtuelle. Non, on ne va pas parler ici d’un autre casque copiant les caractéristiques du Quest 2 mais plutôt de la suite... du Quest 3, du PSVR 2 et de l'évolution des futurs casques VR ! Bonne vidéo à tous !

Et voici le trailer concept dans une vidéo séparée du dossier principal :