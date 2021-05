L'arrivée des beaux jours se conjuge chaque année, où presque, avec une parenthèse enchantée pour tous les amateurs de tennis. Demain, et pour une durée de quinze jours, se tient en effet porte d'Auteuil à Paris, le tournoi de Roland Garros. La planète tennis entière aura les yeux rivés sur la terre battue parisienne, et les plus grands champions s'affronteront pour des matchs endiablés, au meilleur des cinq sets pour les hommes, et au meilleur des trois manches pour les femmes. La petite balle jaune va squatter les écrans de toute la France, et les commentaires de Jean Paul Loth, cette année encore, vont nous manquer. Heureusement, Cédric Pioline et Marion Bartoli seront de retour sur le bord des courts afin de féliciter les vainqueurs et réconforter Benoît Paire et les autres nombreux perdants tricolores. Une nouvelle fois, il vous faudra prendre les paris, afin de mieux déterminer, qui aura le droit cette année, de perdre en finale contre le 2ème meilleur joueur de l'hitoire du jeu sur terre battue derrière Thierry Champion : le taureau de Manacor, Rafael Nadal.

Le tennis et le jeu vidéo, vous le savez sans doutes, c'est une grande histoire d'amour. Une liaison qui a débuté très tôt dans la vie du média, puisque Tennis for Two, le premier jeu de tennis à voir le jour sur... oscilloscope en 1958 (!) est probablement le premier jeu video de l'histoire. Aussi rudimentaire soit-il, cet ancêtre aura de nombreuses progénitures, à commencer par son très célèbre fils prodigue, Pong, qui peut être considéré, lui, comme le premier jeu grand public de l'histoire. Certes, le rendu est encore très rudimentaire, et nous sommes encore loin de voir de superbes joueurs modélisés avec leurs raquettes à la main leur permettant de varier à loisir longueur et effets sur la balle. Mais, le jeu vidéo évolue très vite, et l'arrivée des années 80 fait définitivement entrer ce sport dans tous les salons ,avec notamment la sortie de Match Point sur ZX Spectrum, puis Tennis sur Nes. Sport extrêmement populaire en jeu vidéo, tout le monde va alors tenter sa chance afin de produire le jeu de tennis ultime. Un exemple qui vous fera sourire: Live Match Tennis sera le premier jeu jamais développé par un certain Yuji Horii en 1983, sur NEC PC-6001. Autant vous dire que la concurrence sera rude pour rentrer dans ce Top 5. Alors pour laisser un peu de place à chacun, la règle absolue, particulièrement importante ici vu le nombre de titres existants, sera la suivante : il ne figurera qu'un seul jeu par série au sein de ce classement. Bien entendu, à chaque fois j'ai essayé de sélectionner le meilleur de la série. En avant pour le Top 5 des plus grands jeux de tennis, les joueurs sont prêts, jouez !

Numéro 5 : Mario Power Tennis sur GBA



En voilà un titre de tennis bien original ! Et pour cause, il allie avec malice un jeu de tennis, très solide au demeurant, à de nombreux éléments issus du RPG. Oui vous avez bien lu, Camelot, fort de son expérience en la matière n'hésite pas à innover et proposer pour ce jeu de la série des Mario Tennis, une formule étonnante. Mario Power Tennis est en cela à mes yeux le meilleur représentant de toutes la série, car il permet de se projetter dans une aventure passionnante, à la rencontre des meilleurs tennismans de la planète. Je veux bien entendu parler de Mario, Luigi et ses amis. Qui d'autre ? Réalisé aux petits oignons pas un studio alors au sommet de son art, les graphismes colorés, les animations splendides et les musiques dynamiques de Motoi Sakuraba vous accompagnent avec bonheur sur les courts. Mais au-delà de sa présentation, ce que l'on demande à un jeu de tennis c'est d'être jouable, fun sur la durée, et offrir assez de variété pour rendre les parties assez stratégiques, tout en offrant une belle marge de progression au joueur. Croyez le ou non, mais Mario Power Tennis, offre un peu de tout cela au joueur ! Et il le fait dans la durée grâce à ce mode RPG qui vous pousse encore et encore à améliorer votre jeu de jambe, afin de vous laisser une chance de vaincre Mario et sa clique. Ces derniers vous renvoient la balle avec talent, préçision, et sans répit. Bientôt, les célèbres power shots, marque de fabrique de la saga, n'auront plus aucun secret pour vous, je dirais même plus, elles feront partie de votre arsenal, et vous permettront d'inscrire des points toujours plus impressionnants au milieu de matchs qui vont toujours plus vite. Décidément, c'est un sans fautes, et on regrette presque de terminer l'aventure, pourtant relativement longue, tellement on aimerait se voir proposer encore un dernier match. Le signe des très bon jeux, assurément. Le reste de la série est elle, de manière générale, agréable à jouer et à prendre en main, surtout en multijoueur. Cependant, pour le bien de ce classement, le meilleur Mario Tennis revient bien à ce Mario Power Tennis, indéniablement.

Numéro 4 : Smash Court Tennis Pro Tournament 2 sur PS2



Abandonnons à présent Mario pour nous permettre d'incarner, enfin, de vrais joueurs de tennis du circuit ATP et WTA, et surtout, nous tourner vers un titre à mi-chemin entre l'Arcade et la simulation, qui réussit le pari improbable de conjuger les deux avec talent. Côté Arcade, Namco étant à la baguette, vous aurez le plaisir de pouvoir tapper dans la balle avec quelques personnages issus des séries Soulcalibur et Tekken, accesoire mais original. Bon, une fois la blague digérée, regardons de plus près ce que ce Smash Court Tennis Pro Tournament 2 a dans le ventre si l'on lorgne vers la simulation. Et que souhaite-t-on plus que tout au monde dans un jeu de tennis digne de ce nom ? Participer aux tournois du Grand Chelem, et montrer à nos adversaires que l'on est capable de se hisser à la 1ere place mondiale, et gagner ces prestigieux trophées. Grâce à son mode Pro Tour, le jeu nous permet exactement de vivre cette expérience. Ne boudons pas notre plaisir, d'autant plus que les parties sont fort agréables. On prends vite le jeu en main, même s'il faudra un peu plus de temps pour en saisir les subtilités. Cet équilibre fragile entre simulation et Arcade oblige, on est capable de renvoyer la balle très rapidement et à peu près correctement, mais pour espérer claquer quelques volées gagnantes, il vous faudra un peu d'entrainement. Alors, Smash Court Tennis Pro Tournament 2, le jeu de tennis parfait ? Pas tout à fait, la réalisation n'étant pas impeccable, la musique lénifiante, et surtout le pannel de joueurs disponibles, assez reistreint. Dommage, la durée de vie, surtout à plusieurs, aurait bien mérité un petit coup de boost en intégrant plus de stars de ce sport au lieu de combattants des séries phares de Namco. Toutefois, l'essentiel est sauf, puisque vous aurez l'immense honneur d'incarner Richard Gasquet, l'éternel grand espoir du tennis tricolore, qui faisait jeu égal avec le grand Rafael Nadal dans ses jeunes années. Et rien que pour cela, ce titre se devait d'intégrer le classement du jour.

Numéro 3 : Final Match Tennis sur PC-Engine



Tout le monde n'a pas eu le loisir de mettre ses mains sur une PC-Engine. Console quelque peu confidentielle en France, les joueurs avertis ne seront eux, pas passé à côté de cette merveilleuse 8 bit. Et si vous demandez à un joueur habitué aux fameuses Hu Card du développeur Hudson, quels sont les titres qui l'ont marqué sur la console, il y a de très fortes chances que Final Match Tennis fasse partie du lot. Car voyez vous, ce jeu de tennis tout en pixel sorti au début des années 90 est sans doutes ce qui se fait de mieux en matière de jeu de tennis tout en 2D. Un rapide coup d'oeil aux photos qui figurent un peu plus bas vous feront sans doutes vous gratter la tête, si bien sûr vous n'avez jamais pris la manette pour jouer à ce titre, car la plastique de ce Final Match Tennis, si elle n'est pas désagréable, ne semble pas posséder quoi que ce soit de particulier. Mais vous le savez bien, on ne juge pas un jeu sur ses seuls graphismes. Et pour ce qui est de l'aspect simulation et respect des grands principes de ce sport, qui allie avec régal, la technique, le physique, et le mental, Final Match Tennis est plus qu'au rendez-vous. C'est bien simple, chaque élément à son importance ici. La surface sur laquelle vous allez jouer par exemple, influe sur les compétences de chacun des nombreux joueurs disponibles qui s'inspirent des talents de joueurs bien rééls. Certains auront un gros service et seront forts à la volée, de fait ils seront redoutables sur le gazon de Wimbledon. D'autres, dotés d'une belle endurance et d'un top spin surpuissant, seront du coup injouables sur terre battue. Il vous faudra bien réfléchir avant d'aborder un match, et bien comprendre les forces et les faiblesses de votre adversaire, pour mieux insister sur ses manques, tout en vous s'appuyant sur vos propres forces, et au final, faire la différence. Oui, Final Match Tennis fera de vous un véritable stratège de ce sport, plus qu'aucun autre jeu de tennis jamais paru à vrai dire. Chapeau bas à Human Entertainement, grand spécialiste des simulations sportives, pour nous avoir gratifié d'un tel titre, clairement en avance sur son temps !

Numéro 2 : Virtua Tennis 2 sur Dreamcast



Après le temps de la simulation ultime en pixels, vient le temps du fun immédiat et du plaisir simple et immédiat de l'Arcade. Et pour cela, on peut faire confiance à Sega naturellement ! Même les joueurs qui n'ont aucune affinité particulière avec le tennis ont sans doutes essayé un jour un titre de la série des Virtua Tennis, et peut être même Virtua Tennis 2, le jeu qui intègre la seconde place du classement aujoourd'hui. Et l'essayer, c'est l'adpoter dirons nous. Car peu de jeux de tennis offrent la possibilité de nous occtroyer le niveau d'un numéro 1 mondial en quelques maigres parties. Pourtant, au bout de quelques minutes manette en main, on se retrouve à enchaîner service volée et smashs surpuissants pour mieux mettre son adversaire hors de position. Dès lors que l'on comprends que la puissance mise dans ses coups, et l'utilisation judicieuse des points forts attribués à votre tennisman vous permettent de transpercer la défense d'en face, on s'en donne à coeur joie. Et autant le dire, le délire est total, surtout à plusieurs. Les matchs en doubles, avec quatre joueurs qui courrent dans tous les sens en frappant la balle comme à la grande époque de Thomas Muster, sont autant de moments de franche rigolade qui font que tout le monde garde un excellent souvenir de Virtua Tennis 2. Du fun, du fun, et encore du fun. Bravo Sega, le pari est tenu haut la main. Alors, dès lors qu'en plus le casting, même si un peu restreint à mon goût, demeure suffisamment varié et sympathique, et qu'il intègre à présent un pendant féminin, on relance d'autant plus un nouvelle partie pour le plaisir. Bien entendu, comme tout bon jeu d'Arcade, au bout de quelques matchs, nous voyons poindre quelques limites, et l'on comprends que Patrick Rafter est invincible dans ce jeu. On se bat ainsi pour sélectionner ce géant autralien qui va exécuter ses adversaires par la grâce de ses smashs. Enfin, on maudit les développeurs de ne pas avoir doté Cédric Pioline, notre français aux mains toujours impeccablement séchées à la sciure de bois, de plus de puissance et d'une meilleure volée. Pauvre tennis tricolore, il et à l'image de Virtua Tennis 2, toujours placé, mais rarement gagnant...

Numéro 1 : Top Spin 4 sur PS3 et Xbox 360



Pour jouer avec un Patrick Rafter plus vrai que nature cependant, tout comme avec les légendes du jeu que sont Björn Borg, Pete Sampras, ou André Agassi, ou encore cavaler raquette en main avec les mastondontes d'aujourd'hui que sont Roger Federer, Rafael Nadal et bien sûr Novak Djokovic, il faudra vous tourner vers Top Spin 4. Bien plus orienté simulation que Virtua Tennis, il vous faudra acquérir une belle science du placement et du timing avant d'espérer briller dans ce jeu, et vous laisser une chance de battre les meilleurs. La courbe de progression, tout à fait honnête, vous entraine en cela avec vista vers des matchs toujours plus passionnants. Doté de tous les modes de jeu auxquels ont peut rêver : carrière, match d'exhibition entièrement paramétrable, sur toutes les surfaces, jeu à quatre et j'en passe, tout y est ! On pourra tout juste regretter l'absence du mythique center court de Wimbledon, mais à part ça, tout est bien présent et magnifiquement mis en scène dans ce régal de jeu de tennis. Les membres de 2K Czech, dont cela sera, à mon grand regret le dernier jeu, sont décidemment de grands amateurs de tennis et de grands développeurs pour arriver à nous pondre une telle pépite. C'est simple, le titre fête cette année ses dix ans, et il plane toujours aujourd'hui, loin au-dessus de la mêlée. Il est évidemment le jeu de tennis que je ressors le plus souvent du placard, afin de tenter avec un ou plusieurs amis, les matchs les plus imporbables qui soient. Qui de Michael Chang ou d'Ivan Lendl est meilleur sur la terre battue de Roland Garros ? Qui de Roger Federer ou de Boris Becker aura le dessus sur cette surface ultra rapide qu'est le gazon ? Quel métronome saura faire jeu égal avec Novak Djokovic sur ses terres australiennes, André Agassi peut-être...à moins que Gilles Simon ? Rigolez amateurs de tennis qui avez l'habitude de moquer le tennis français, mais à force d'enchaîner les coups au timing parfait, notre frêle niçois à bel et bien sa chance face à la redoutable armada d'anciens et actuels n°1 mondiaux présent sur ce jeu. Et c'est bien cela la beauté du jeu vidéo, aussi prégnant soit l'aspect simulation dans Top Spin 4, il reste avant tout un jeu vidéo. Et quel jeu mes amis !

Vous avez devant vos yeux à présent, le Grand Chelem du jeu vidéo de tennis. Les quelques incontournables de la petite balle jaune virtuelle, qui surpassent toutes les autres très nombreuses tentatives à travers les âges. Naturellement, dans le lot, tout le reste n'est pas à jetter, et les alternatives existent. En débutant par ces jeux qui lorgnent du côté de Mario Tennis. Et à ce titre, la série des Everybody's Tennis sur PS2 et PSP offre un bon compromis. A y regarder de plus près sur consoles portables toujours, et en revenant un peu plus en arrière, on pourra s'amuser sur le grand classique Tennis disponible sur Gameboy, certes, mais il ne vous faudra surtout pas louper Top Ranking Tennis, la meilleure simulation de tennis monochrome, assurément. Sur consoles de salon à la même période, quelques jeux de très bonne facture ont également vu le jour, et notamment sur Super Nintendo, avec tout d'abord Super Tennis sorti au lancement de la console. On retiendra plus volontiers la suite de Final Match Tennis, Super Final Match Tennis, et surtout Smash Tennis, le meilleur jeu du genre sur la console, pour un Namco omniprésent dans ce billet. A moins que l'on ne se tourne vers des titres plus étranges tels que Ace no Awoeri, ou surtout la série des The Prince of Tennis, issus du mange du même nom, et qui offrent un mélange des genres intéressant. Enfin, pour les casual gamers, on pourra s'essayer au très rigolo Wii Sports, qui inclut une simulation de tennis bon enfant, mais aussi tenter de soigner sa tendinite dans Tennis Elbow.

Nous avons fait le tour ? Pas vraiment... Et, puisque comme indiqué plus haut, impossible de dépasser Top Spin 4, qui trône en première place de ce classement depuis une décennie, parler de AO Tennis 1& 2 et Tennis World Tour 1 & 2, s'avère de fait un peu inutile, puisqu'ils sont au mieux des paliatifs satisfaisants des grandes séries d'antan. Pourtant, il reste une gamme de jeux que je n'ai pas évoquée. Celle qui porte le nom d'une star du jeu dans leur titre respectif bien entendu ! Sega, plus particulièrement sur Megadrive, s'est mué en spécialiste de cette pratique commerciale, devenue incontournable depuis. Il a ainsi perpétué la tradition d'ajouter pour un temps, un nom de grand tennisman sur la jaquette de se jeux. Entre Jennifer Capriati Tennis, André Agassi Tennis, et le très bon Pete Sampras Tennis, impossible de ne pas craquer pour son joueur préféré, et réaliser son rêve de tapper la balle à ses côtés. Même la Super Nintendo à emboîté le pas, avec le très bon Jimmy Connors Pro Tennis Tour, c'est dire. Dans la roue de Sega, les développeurs se sont tous engouffrés dans le phénomène, pour quelques titres qui feront sourire. En voici une partie, pour le plaisir des yeux : Anna Kournikova's Smash Court Tennis, sans doute mise en avant pour ses qualités tennistiques, Yannick Noah All-Star Tennis 99 et 2000, à la retraite depuis dix ans à la sortie de ces jeux, mais aussi Arnaud Clément Tennis, pour célébrer le plus grand joueur de tennis français porteur de bandana de tous les temps, Kimiko Date Virtua Tennis, histoire de nous faire croire que le Japon possède de vrai champions de tennis, ou encore Emilio Sanchez Vicario Gand Slam, qui aurait mieux fait d'inviter sa soeur Arantxa à la fête, et enfin le plus beau pour la fin : Rafa Nadal Tennis pour un jeu qui est lui, aussi mauvais que le joueur est exemplaire sur un court. En un mot : une purge. Sur cet exploit, il me reste à déclarer jeu, set et match.



N'hésitez pas à annoncer fièrement quel est votre jeu de tennis préféré, ou encore le meilleur classement de votre carrière de tennisman, voire à vous remémorer les plus beaux matchs de votre joueur préféré, surtout si celui-ci est Suisse et collectionne les Grands Chelems comme vous les jeux vidéos d'exception. Enfin, n'oubliez pas, rendez-vous dès demain pour le début du tournoi de Roland Garros !

Et à très vite pour un nouveau Top 5, où l'on évoquera le cas de quelques jeux super Nintendo oubliés.