Le Shoot Them'up et la Saturn, c'est une indéfectible histoire d'amour. Une passion telle, d'un genre pour une machine, qu'il était impensable de s'arrêter à un simple Top 5 pour en aborder tous les contours. On peut vraiment constater que le genre arrive à maturité avec l'avènement de la génération 32 bit, au Japon plus particulièrement, qui en est friand. Et après quelques essais fructueux sur les générations précédentes, la Saturn très populaire dans son pays d'origine, va en toute logique, faire la part belle aux Shoot them'up. Les éditeurs et développeurs se précipitants sur cette nouvelle machine aux capacités 2D engagenantes, pour faire parler leur expérience et proposer quelques trouvailles de gameplay intéressantes, rendant leurs titres parfois mémorables. On le sait aujourd'hui, la Saturn est indéniablement la reine des consoles en la matière. Réduisant ma première liste à peau de chagrin, j'ai dû, plus que jamais, réduire la liste à sa plus simple expression, omettant un nombre important de titres majeurs.



Et de fait, je me dois de tenir une vieille promesse faite sur ce même blog il y a plus de deux années maintenant, et ainsi proposer une liste altertnative à celle mise en avant à l'occasion du 1er véritable classement de jeux à avoir vu le jour sur ce blog, le Top 5 des plus grands Shoot them'up de la Saturn. Qu'indiquais ce premier Top 5 ? Que des titres tels qu'Hyper Duel, Sengoku Ace, Sokyugurentai, Cotton 2, et Radiant Silvergun étaient les incontournables de la machine. La donne a-t-elle changé depuis ? Absolument pas. Sont-ils de fait, les seuls Shoot them'up à essayer, en priorité sur Saturn ? Bien sur que non! La machine possède une telle variété, et une telle quantité de titres dans le genre, que réaliser un second classement d'incontournables se fait en un instant. La preuve en texte et en image ci-dessous : Laissez vous guider au coeur du Top 5 alternatif des plus grands Shoot them'up de la Saturn, avec une idée à l'esprit, cette liste B, damerait le pion à n'importe quel autre classement principal sur une console concurrente. Oui, la librairie de Shoot them'up de la Saturn est de cette qualité!



Numéro 5: Gekirindan

Je vous ai menti, j'ai bel et bien hésité pour établir ce classement: J'aborde un Top 5 alternatif, et pourtant, j'ai hésité de longues minutes entre inclure ce titre, et un autre jeu d'une qualité tout aussi admirable, le bien nommé Shienryu. La seule et unique raison qui a fait pencher la balance en faveur de Gekirindan, c'est le fait qu'il soit exclusif sur console à la Saturn, quand Shienryu à lui connu les joies d'un portage sur PS1. Mais concentrons nous donc sur Gekirindan, oeuvre d'anciens développeurs issus de chez Toaplan, fraîchement arrivés chez Taito après la dissolution de ce premier. N'ayant pas perdu une once de son talent, l'équipe de développement nous propose un titre aux contours certes classiques, mais à l'éxécution proche de la perfection. Notre vaisseau bouge bien, les ennemis se succèdent à l'écran dans une gerbe de couleurs et d'explosions, et l'on ramasse power-up et bombes surpuissantes à la pelle pour abattre l'armada qui se dresse devant vous. Il faudra aller chercher l'originalité et la variété dans son scénario, à base de voyage dans le temps, qui offre une boucle de gameplay intelligente, et la possibilité d'incarner des pilotes et des vaisseaux de combats aux inspirations esthétiques issues de diverses époques, passées ou futures. Le choix est assez large avec 6 pilotes au programme, qui sont autant d'attaques principales et secondaires différentes, et de fait, d'approches variées afin de mieux mettre un terme aux agissements de...Huge Boss, sans doutes un cousin éloigné d'un célèbre tailleur Allemand. Superbement porté sur la 32 bit de Sega, la version console est tout aussi jouissive à prendre en main qu'en Arcade. Gekirindan offre un plaisir simple, immédiat, et intense. Tout ce que l'on demande à un bon Shoot them'up en sommes, alors pourquoi s'en priver ? Lui permettre d'intégrer ce classement n'était que justice !

Numéro 4: Battle Garrega

Raizing est à mes yeux le maître du Shoot them'up en Arcade de la fin des années 90. Tellement talentueux, qu'il mérite son propre Top 5, afin de présenter l'ensemble de ses plus belles oeuvres en la matière. Heureusement pour vous que ce Top 5 des meilleurs Shoot them'up développés par Raizing existe bel et bien ! Et à la lecture de ce billet, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que deux de ces titres d'exception ont étés portés, avec talent qui plus est, sur Saturn. Soukyugurentai tout d'abord, que nous avions déjà présenté il y a deux ans, et qui constitue la crème de la crème du genre sur la machine, et également, Battle Garrega. Un Shoot them'up nerveux, dans le plus belle tradition du studio, qui mérite lui aussi les honneurs aujourd'hui. Battle Garrega est d'une intensité rarement rencontrée au coeur d'un Shoot them'up, il vous faudra faire preuve de réflexes à toute épreuve afin d'en voir le bout. Les ennemis arrivant à grande vitesse et vous assaillant de toutes parts, pour mieux explosant en gerbes métalliques, malheureusement pour vous, toutes aussi létales que leurs tirs ! Il en ressort une impression de danger permanante, bien réelle, mais aussi un brin de confusion. En effet, il peut nous arriver de confondre un tir ennemi ou une explosion, avec vos propres tirs; un mal facheux qui vous coûtera bien souvent la vie au pire moment. Par moments frustrant, Battle Garrega n'en reste pas moins un jeu d'un précision chirurgicale, qui vous oblige à le connaître sur le bout des doigts afin d'espérer progresser. Mais une fois ces arcanes maîtrisées, transparait tout le savoir faire de Raizing, qui connait le public auquel il s'adresse, et lui offre ici un jeu d'anthologie, élitiste certes, mais admirablement bien réalisé et construit. Aurez-vous le cran de vous mettre à ce Battle Garrega diabolique ? Grâce à ses qualités esthétiques, une réalisation en béton, et un rythme infernal, ses atouts pourraient bien vous faire basculer pour de bon. Pour ma part, c'est fait depuis longtemps, et l'écarter de ce classement me parait par conséquent, impensable.

Numéro 3: DodonPachi

La suite de DonPachi constitue peut-être la plus belle chasse aux abeilles de l'Histoire du jeu vidéo. Derrière ce thème quelque peu spécial, se cache une perle de Shoot them'up, qui a marqué son temps, et nous en mets clairement plein la vue. Sprites énormes, déluge de tirs et de couleurs, animations nerveuses, la fête est totale pour ceux qui souhaitent se frotter au titre de référence de Cave, DoDonpachi. Reprenant une formule qui a fait ses preuves, cette suite directe vous permet toujours de choisir entre trois vaisseaux dotés d'un arsenal différent, avec chacun ses avantages et ses inconvénients, entre tirs directs plus puissants, et tirs plus larges qui ratissent la zone, mais avec une moindre puissance de feu. Le recours à quelques super bombes ne sera également pas de trop pour venir à bout de la véritable armada qui va vous fondre littéralement dessus. Car DoDonpachi est un maniac shooter, extrêmement difficile qui plus est, réservé aux plus persévérants d'entre vous. Une qualité qui peut s'avérer être un défaut pour ceux qui ne souhaitent pas apprendre les patterns par coeur, afin d'espérer progresser. Mais le titre de Cave est intelligent, car il sait récompenser le joueur tenace. Système de combos, loops de gameplay qui vous permettent de recommencer les niveaux visités, en augmentant encore d'un cran la difficulté, tout est prévu pour vous tenir en haleine, jusqu'à l'épuisement. Et puis, comme décrit plus tôt, il y a cette plastique parfaite, cette réalisation incroyable, qui fait de DoDonpachi l'un, si ce n'est le plus beau Shoot them'up en 2D de la console, preuve indéniable du savoir faire de l'équipe de développement, constituée d'ex membres de Toaplan, les inventeurs du maniac shooter, qui optimisent ici une formule qui fera pendant encore de nombreuses années, le bonheur de tous les joueurs aguerris. Il était pour ces quelques raisons, impensable d'écarter DoDonpachi plus longtemps de ce classement.

Numéro 2: Batsugun

Si Dodonpachi est une formule raffinée du maniac shooter, Batsugun est lui, en plus d'être le chant du cygne de Toaplan, considéré comme l'initiateur du genre, et à ce titre, il a forcément une place à part dans la ludothèque de la Saturn. Prenant place au coeur d'un univers futuriste, ou vous devrez assurer l'avenir de l'humanité, lot habituel des Shoot them'up, ce n'est évidemment pas grâce à son scénario que le titre sort son épingle du jeu. Il le fait tout d'abord en proposant un nombre élevé de vaisseaux que l'on peut sélectionner, puisque ce n'est pas moins de six héros que l'on pourra ici incarner, qui offrent autant d'alternatives d'aborder le jeu. Bien sûr, le titre n'est pas aussi intense que ses contemporains, et le terme de maniac shooter qui lui sied, n'en fait pas pour autant un jeu inabordable pour le commun des mortels. Et c'est bien sa principale force: Un Shoot them'up dynamique, à la difficulté certes élevée, mais pas impossible. Une belle porte d'entrée aux novices qui souhaitent s'initier à ce genre un peu particulier. Batsugun possède qui plus est, quelques belles idées de gameplay afin d'agrémenter vos parties, à l'image de ce système d'expérience qui tel un RPG, vous fera augmenter la puissance de vos armes. Une idée qui sera reprise et améliorée dans un certain Radiant Silvergun, référence ultime du catalogue Saturn en matière de Shoot them'up. Un bien bel hommage. Enfin, que serait un Shoot them'up de grande qualité sans une réalisation irréprochable ? Pas grand chose, et Toaplan le sait bien, lui qui, coutumier du fait, nous propose ici une réalisation impeccable à tous les niveaux. Pour mémoire, le jeu date de 1993 en Arcade, et sa 2D n'a aujourd'hui pas pris une ride, son style coloré, lorgnant clairement vers ce que proposent les séries d'Anime comme Macross ou Gundam fait merveille, les décors sont splendides, variés, et le tout est animé à la perfection, que ce soit en Arcade, et pour ce qui nous intéresse ici, sur Saturn qui accueille un portage parfait du titre original. Une petite couche de musique fort à propos, et vous obtenez de fait un jeu d'exception, qui a marqué l'Histoire, et qui mérite de figurer tout en haut de votre ludothèque Saturn!

Numéro 1: Layer Section



Layer Section , mais aussi Galactic Attack en Europe, ou encore RayForce ou Gunlock pour certains dans les salles d'Arcade, ce soft qui a emprunté de nombreux noms est considéré par beaucoup de possesseurs de la machine, comme l'un, si ce n'est le meilleur Shoot them'up de la Saturn. Le titre est certes l'un des rare jeux du genre de qualité à avoir connu une sortie en dehors des frontières du pays du soleil levant, ce qui peut expliquer une partie de sa notoriété. Mais ses qualités sont naturellement à aller chercher aussi au sein d'un jeu que l'on peut qualifier de formidable sous bien des aspects. Loin de la sophistication qui a cours au sein des titres cités juste au-dessus, Layer Section se concentre lui, sur l'essentiel : Tenter de nous faire vivre une expérience digne des plus grands Shoot them'up de la fin du dernier millénaire, en apportant avec lui son lot d'action trépidante et ininterrompue, et un système de jeu simple et diablement efficace. Le développeur Taito y parvient-t-il ? Mille fois oui, grâce à une prise en main immédiate, qui vous fait vous sentir à l'aise en compagnie de Layer Section, et ce dès votre première partie. Une chose assez rare pour un Shoot them'up, et à mettre sans conteste à son crédit. Le titre peut ainsi faire office de porte d'entrée privilégiée sur la machine pour le genre. Novices ou habituels réfractaires, ce jeu est fait pour vous, il va vous accueillir chaleureusement et ne vous décevra pas. Il n'est certes pas le plus impressionnant graphiquement, mais l'univers reste d'une belle tenue, cohérent, et surtout accompagné d'une animation fluide et d'une musique fort engageante. Un point fort supplémentaire, d'autant plus important quand on sait combien la qualité de la musique est primordiale sur un Shoot them'up. Ajoutez à cela quelques idées de gameplay intéressantes comme ce système de lock qui vous fera tirer une salve de laser sur les ennemis les plus éloignés, tout en conservant la possibilité d'utiliser votre arme principale, et vous obtenez un mélange particulièrement savoureux. Taito a indéniablement trouver la recette, qui fera quelques émules sur PS1 notamment, mais en attendant, Layer Section occupe fièrement la première place de ce classement alternatif des meilleurs Shoot them'up de la Saturn !

Avec déjà deux Top 5 sur ce blog, on pourrait se dire que l'on a fait le tour du sujet. Mais pourtant, nous en sommes bien loin ! L'offre disponible sur la machine est pour le moins pléthorique. Et il reste encore un bon nombre de titres de qualité que je n'ai toujours pas évoqués à ce stade. Vous êtes prévenus, la liste va être longue. A commencer par Cotton Boomerang, qui mérite largement de figurer au sein de ce classement, si ce n'était la présence de son frère jumeau, Cotton 2 dans le premier Top 5 de la machine. Abordons ensuite le recalé de justesse, le malheureux 6ème du jour. Il s'agit de Shienryu, le miracle de Warashi, un Shoot them'up d'une efficacité redoutable, à la réalisation sans failles. Poursuivons avec quelques autres classiques de la console: L'élégant et méconnu Blast Wind de Technosoft, aussi sympathique que sa côte sur le marché de l'occasion de nos jours. Plus abordable, Thunderforce 5 trouve sa place sans difficultés dans la ludothèque de la Saturn. Sans en être un incontournable, Technosoft nous gratifie d'un bon jeu, à l'ancienne. Donpachi, grand frère de Dodonpachi mérite lui aussi votre intérêt, tout comme Guardian Force, avec son approche et son gameplay fort original .

De l'originalité, Twinkle Star Sprites en a lui aussi à revendre, avec son gameplay à mi-chemin entre un Shoot them'up et un...puzzle game de type Tetris. Un bien beau mélange, doté d'une réalisation impeccable qui plus est. Kingdom Grand Prix, se situe lui à la frontière entre le jeu de course et le Shoot them'up, un parti pris qui saura conquérir bon nombre de joueurs. Enfin, Game Tengoku joue lui l'originalité de part le cadre de son action, puisque vous prenez d'assaut une...borne d'Arcade devenue folle! Avant d'aborder les compilations, très à la mode déjà sous l'ère des 32 bits, vous reprendrez bien quelques classiques: Allez essayer Kyukyoku Tiger 2, Metal Black, Gun Frontier, ou la série des Strikers, des Shoot them'up plus qu'agréables! Agréables, les dites compilations Thunderforce Golden pack, Detana Twinbee, Salamander Deluxe Pack et Parodius Da!, le sont également, en plus de constituer une magnifique porte d'entrée vers ces séries légendaires du Shoot them'up. Concluons cette liste à la Prévert avec les bizarres Steal Hearts, et surtout Cho Aniki Kyuukyoku Muteki Ginga Saikyou Otoko, que l'on pourrait traduire par : Le Grand frère ultime, l'homme le plus puissant de la voie lactée...Tout un programme pour un bien étrange mélange entre Shoot them'up et...l'indescriptible. Et dire qu'avec tout ça, je n'ai même pas abordé les Rail shooter comme Panzer Dragoon, ou les, moins commun, les Shooters sous marin, tels que le magnifique In the Hunt. Décidemment, la Saturn en à sous le capot !

N'hésitez pas à vous remémorer ici vous plus belles parties endiablées sur ces Shoot them'up de haut vol, qui vous ont certainement fait suer à grosses gouttes afin d'en voir le bout. L'expérience Shoot them'up sur Saturn est tellement vaste que votre vécu sera forcément épique !

Et à très vite pour un nouveau Top 5, ou l'on parlera stars et paillettes.