Bienvenue dans le monde merveilleux de Disney, un grand habitué de ce blog, et surtout un monde qui a bercé notre imaginaire et notre vie de joueur. Certes, un peu en retrait ces dernières années dès lors que l'on parle de jeu vidéo, il fût un temps, ou la firme aux grandes oreilles prenait grand soin de proposer les meilleures expériences possibles, et des titres toujours plus aboutis techniquement et fun à arpenter. Disney a rapidement compris que l'essor des consoles de salon grand public changait la donne, et allait installer une nouvelle ères dans les salons du monde entier. Toujours en quête de visibilité, la jeune base de joueurs en demande de nouveautés, était une conquête obligatoire pour les ouailles de la plus célèbre société d'entertainement au monde. Et de fait, au début des années 80, nous allons voir fleurir une quantité impressionnante de jeux, surtout de plateforme, mais pas seulement, qui vont mettre en scènes les personnages emblématiques que l'on pouvait découvrir ou redécouvrir à la télé ou au cinéma.

Et quoi de plus naturel dans ce contexte que de laisser la part belle au plus célèbre personnage jamais enfanté par Disney, la glorieuse souris Mickey. Sa notoriété à cette époque, est plus que jamais immense, et chaque amateur de dessin animé, chaque enfant qui a un jour posé les pieds dans un parc d'attraction Disney, connait sa silhouette. Mais avec un tel emblème, il convient de ne pas faire n'importe quoi, et pour faire les choses correctement, Disney va affiner sa stratégie, proposant à quelques développeurs de renoms, qui ont déjà de solides références, notamment en matière de réalisation de jeux de plateforme, de mettre en scène la souris en jeu vidéo. Le résultat, attendu, sera un succès, couplé à une offre bien souvent de qualité. Les Capcom, Sega et autre Kemco ou Traveller's Tale vont s'en donner à coeur joie, et nous proposer des aventures palpitantes en compagnie de Mickey et ses plus fidèles amis. Je vous propose aujourd'hui de parcourir ces jeux, et d'essayer de déterminer quels étaient les meilleurs d'entre eux, avec un règle simple: Mickey doit forcément être jouable pour que le titre soit éligible. Exit donc les jeux de la série Kingdom Hearts par exemple. Le thème est posé, les règles sont fixées, alors en route pour le Top 5 des plus grands jeux dans la peau de Mickey Mouse!



Numéro 5: Land of illusion sur Master System et Game Gear



Et on commence en douceur, avec un superbe jeu 8 bit, dont l'esthétique parfaite, rappelle à quel point la Master System, dès lors qu'elle est judicieusement utlisée, est une console qui possède de nombreux atouts. Suite d'un Castle of Illusion, dont, vous vous en doutez, nous allons parler ultérieurement, et toujours oeuvre de Maître Sega, Land Illusion sera, lui, exclusif aux consoles 8 bit que sont la Game Gear et la Master System, avec une petite préférence pour ma part en ce qui concerne la version Master System, à mes yeux un peu plus lisible. Sorti assez tardivement dans la vie de ces deux consoles, à l'été 1993, le jeu permet de démontrer à Sega tout le savoir faire acquis sur ces deux machines à travers les années, et proposer aux plus jeunes, qui sont encore accrochés à ces consoles au parc bien installé, un jeu aux atours ravageurs, à la technique et à la maniabilité plus qu'honorable, tout en misant sur l'effet positif de mettre en avant la mascotte de Disney, Mickey. Dans Land of Illusion, notre héros est propulsé en plein de conte de fées, à la rescousse de la veuve et de l'orphelin. Un pretexte de scénario pour mieux nous plonger au coeur d'un monde digne des plus beaux plateaux d'un Super Mario Bors. 3, offrant au joueur la possibilité de naviguer d'un niveau à l'autre à l'aide d'une carte, afin de revenir en arrière s'il le faut, une fois de nouveaux objets en votre possession. Ces niveaux sont colorés et forts joliment mis en scène, et Mickey virvolte dans tous les sens, avec grâce et fluidité. Le titre s'adressant aux plus jeunes, il est immanquablement, avec sa petite quizaine de niveaux, trop court à mon goût, et un peu trop facile, les boss étant souvent de simple faire valoirs. La musique est elle plaisante, sans être marquante, et permet un habillage sonore efficace, au mieux. Dans l'ensemble, Land of Illusion est un digne successeur de son mythique aîné, qui plaira à tous les amateurs de bons jeux de plateforme sur Master System, et aux fans de Mickey. Une valeur sûre et un indispensable de ce classement à mes yeux.

Numéro 4: Mickey no Tokyo Disneyland Daiboken sur Super Famicom



Voilà une petite surprise comme on aimerait en croiser plus souvent! Mickey no Tokyo Disneyland Daiboken, prends place, comme son nom l'indique, au sein du parc de Disneyland de Tokyo, et quoi de mieux pour visiter les lieux, que de le faire en compagnie de l'emblème de Disney, Mickey Mouse? En plus de proposer une mise en scène unique, ce jeu de plateforme efficace se repose sur un système de jeu original, ou vous pourrez aider notre souris à parcourir les différents niveaux de jeu qui sont autant de mondes présents dans le parc grandeur nature, grâce à l'aide de ballons. Oui mais attention, pas de vulgaires ballons gonflés à l'hélium que l'on trouve à chaque détour d'attraction en temps normal! Ici, les ballons sont fait d'eau et surtout d'air, capables de vous propulser dans les airs et vous débarasser de vos plus vils ennemis. Cette mécanique assez unique, qui s'installe au coeur du gameplay permet bien des facéties, et surtout d'orienter le level design vers des chemins de traverse. Un peu de verticalité au menu? Aucun souci, Mickey se propulse avec son ballon d'air vers les cieux. Un saut impossible a réaliser ? Toujours ce magnifique ballon d'air qui permet de vous propulser devant vous ou à la diagonale pour aller toujours plus vite, toujours plus loin. Les ballons d'eau eux, interviennent sur certaines phases qui demandent un poil plus de réflexion, et permettent de vous sortir de quelques situations délicates, vous servant aussi bien de contre-poids, d'arme, ou encore de platforme dès lors que l'eau peut se transformer en glace. Le titre est assez long, et prenant, grâce à ces mécaniques de gameplay, le tout malgré une maniabilité quelque peu délicate, parfois un rien de rédhibitoire sur certaines phases. Pas, toutefois, de quoi gâcher un tableau qui constitue un quasi sans faute, et l'une des plus belle oeuvre vidéoludique mettant en scène la mascotte de Disney. En toute logique, Mickey no Tokyo Disneyland Daiboken occupe la 4ème place de ce classement, juste derrière les quelques mastodontes 16 bit qui suivent.

Numéro 3: Mickey Mania sur Super Nintendo, Megadrive, Mega CD et PS1



A commencer par ce qui est sans trop de doutes le plus beau jeu de la liste aujourd'hui. Doté d'une réalisation à couper le souffle, Mickey Mania place la barre très haut dès son premier niveau, qui voit un Mickey et un décor en noir et blanc tout droit sorti du mythique film d'animation Steamboat Willie, prendre vie sous vos pouces ébahis, et se coloriser petit à petit. Et la fête ne fait que commencer, c'es bien simple, chaque niveau est une enchantement, digne d'un véritable dessin animé. Les animateurs de Traveller's Tale ont du talent, et cela se voit! Mais la parure ne fait pas tout, et le titre est également un jeu de plateforme très solide, quoiqu'un brin conventionnel dans son déroulé. Un poil mieux réalisé, et plus complet sur Megadrive, voire encore mieux, sur Mega CD et PS1, la version Super Nintendo, bien qu'un peu tronquée reste également correcte, et tout aussi magnifique. Pas très long, le jeu est un peu facile au demeurant, et même si l'on répète les niveaux assez vite de fait, on a du mal à se lasser du travail sur les graphismes et les animations d'un Mickey plus classieux que jamais. Quelques puzzles ou scènes en 3D/mode 7 viennent casser un peu le rythme de niveaux plus classiques, et ils le font avec parcimonie et bonheur. Notre souris déponds au doigt et à l'oeil, et on apprécie la musique, clairement dans le ton des niveaux, qui apportent indéniablement un plus à l'ambiance. Un tableau sans fautes? Pas tout à fait, puisqu'au final, le principal reproche que l'on pourrait faire à Mickey Mania serait celui de miser sur un trop grand classissisme, quand bien même l'offre de jeux de plateformes sur la période est particulièrement dense. Sans la présence du personnage de Mickey, ce jeu aurait sans doute bénéficié d'un succès d'estime, puisqu'il est magnifique à l'oeil, mais serait sans doutes passé à côté des radars face à des mastodondes comme Mario, Sonic, ou même un titre tel que Rocket Knight Adventure. Qu'à cela ne tienne, allez fêter votre amour pour cette chère mascotte avec Mickey Mania, un jeu de plateforme d'une très belle qualité, et à l'esthétique irréprochable, qui plus que jamais, vous fera croire que vous êtes plongé en plein dessin animé, et pour cela, c'est le podium assuré!

Numéro 2: Castle of Illusion sur Megadrive, Master System et Game Gear



Land of Illusion est une réussite, c'est certain, et c'est en grande partie parce qu'il intègre dans son ADN, les gènes d'un jeu de plateforme qui a marqué son temps, je veux bien entendu parler du sublime Castle of Illusion. Ce titre majeur du répertoire de Sega, est certes, dans son genre une réussite sur Master System et Game Gear, perpétuant la belle tradition de jeux de qualité made in Sega avec en guest star, un personnage de Disney. Mais c'est sur Megadrive que le titre prends une nouvelle dimension, en exploitant à merveille les capacités d'une 16 bit alors encore dans sa prime jeunesse, et surtout, encore orpheline d'un célèbre hérisson. Il y a donc de la place pour installer confortablement la célèbrissime souris tout en haut des ventes, Sega se faisant fort de mettre les petits plats dans les grand, et proposer un jeu de plateforme coloré, touchant, au level design particulièrement réussi, et à la maniabilité excquise. Jamais la prise en main de la souris n'a été aussi évidente que dans Castle of Illusion. Jamais la traversée d'un niveau, une telle magie de tous les instants, ou les sprites des ennemis, originaux et au design soigné, s'intègrent parfaitement à des décors enchanteurs qui offrent une variété bienvenue. Les subtilités de gameplay sont au diapasion, et les délicates phases de saut, ou il faut se concentrer à la retombée, afin d'éliminer son ennemi par la grâce d'un magnifique coup de popotin qu'effectuera votre souris avec à une pression sur le bouton bas au moment opportun, en font un titre aux mécaniques résolument à part. Voilà tout un art qu'il vous faudra maîtriser, à moins d'opter pour une élimination plus directe de vos ennemis grâce à des projectiles qui prennent la forme de pommes. Inutile de préciser que les musiques et les animations sont superbes, à ce stade de la description, c'est un pléonasme. Tout respire le travail d'orfèvre sur ce jeu qui au final, forme un véritable tour de force de la part de Sega. Et si ce n'était pour mon petit chouchou personnel du jour, ce jeu aurait sans aucun mal, obtenu la 1ere place de ce classement...

Numéro 1: The Magical Quest starring Mickey Mouse sur Super Nintendo et Game Boy Advance



Et mon petit plaisir coupable avec Mickey, c'est bel et bien ce diable de jeu offert par Capcom, The Magical Quest, un jeu de plateforme, encore un oui, qui transporte Mickey dans un monde merveilleux de...conte de fées. Vous voyez une analogie ici avec d'autres jeux de la liste? Mais vous êtes mauvaise langue dites donc aujourd'hui! Cependant, vous avez raison, le cadre proposé par ce titre n'a rien de bien original, mais il tire sa force ailleurs bien entendu. De sa présentation et de ses graphismes, tout d'abord, qui vous plongent littéralement dans un monde de couleurs pastel qui me comblent de bonheur. De ses petites animations soignées, ensuite. On est immédiatement happé dans ce monde ou le vil patibulaire, transformé en sorcier maléfique, mets le pays à feu et à sang. Heureusement, Mickey se verra aider par un vieux sage du coin, qui lui occtroiera des pouvoirs spéciaux, qu'il pourra utiliser dès lors qu'il se vêtira du costume magique approprié. Magicien, pompier, ou véritable virtuose des hauteurs grâce à son costume d'acrobate équippé d'un grappin, rien ne sera de trop afin de vaincre les sbires de patibulaire, et mettre un terme à son règne de terreur. En réalité, n'ayez crainte, dans la plus pure tradition des jeux de plateforme mettant en scène Mickey, le titre est un peu trop facile pour son propre bien, et vous en aurez fait le tour très rapidement. Toutefois, The Magical Quest possède un charme propre aux jeux de plateforme réussis, une petit je ne sais quoi qui fait que l'on y revient toujours et encore. Grâce sans doutes à la patte légendaire de Capcom en matière de création et de réalisation, qui nous gratifie, je dirais comme à son habitude, d'un jeu à la plastique parfaitement dans le ton de son propos, d'une animation de qualité, d'un level design ingénieux et jamais pénible, d'une musique entrainante, et d'une maniabilité en tout point parfaite. Le tout pour parvenir à dégager cette atompshère si particulière et caractéristique, qui me fait peut-être aimer ce jeu plus que de raison. Une première place obtenue de haute lutte, et qui s'est jouée sur le fil, face à un Castle of Illusion tout aussi enchanteur.

Mickey est un sacré garnement, qui à connu bien des aventures sur consoles 8 et 16 bit, souvent pour le meilleur, et parfois...pour le pire. Quelle n'a pas dû être la déception de ceux qui ont eu le malheur d'acquérir l'horrible Fantasia sur Megadrive, un titre qui de loin, respire le jeu de plateforme bien fait, dans la droite ligne des Castle of Illusion et autre Magical Quest, mais qui, dès que l'on prends en main notre chère souris, s'avère désastreux! Le level design, et la maniabilité de notre héros sont au mieux, atroces! Bref un titre à fuir à jamais. Pour reprendre quelques couleurs, regardons plutôt ce que pouvait proposer les aventures de Mickey sur la portable monochrome de Nintendo, pusique les aventures de la souris sur Gameboy sont assez nombreuses, et parfois de belle qualité. A commencer par les épisodes réalisés par Kemco, les créateurs de Top Gear, qui espèrent profiter à plein de la license Disney, exclusive au Japon, puisque le jeu sortira ailleurs remaquillé en Bugs Bunny, S.O.S. Fantômes ou...Hugo pour nous pauvre français. Kemco va développer pas moins de quatre titres d'action-puzzle sympathiques. Le dernier volet, Mickey Mouse the Magical Stick! sorti en 1993 au Japon, a mis le temps de venir chez nous, en 1998, mais pour une fois nous aurons bien droit au vrai Mickey !



Toujour sur Gameboy, mais un cran au-dessus, pour ce qui constitue sans doutes le 6ème jeu de la liste d'aujourd'hui, Mickey's Dangerous Chase de Capcom, est un pur jeu de plateforme lui, très lisible et agréable, jouable, aux rythmes enjoueurs, et au level design malin. Bref, un autre sans faute de Capcom dès lors qu'il decide, une nouvelle fois, de se pencher sur le berceau de la célèbre souris. Un peu plus proche de nous, citons un spinoff rigolo, Mickey's Speedway USA, une sorte de Mario Kart, et alternative intéressante sur Nintendo 64, qui à les contours du star des jeux de kart, sans en avoir toute la saveur. Impossible de passer sous silence, Epic Mickey, la tentative de Warren Spector de revitaliser le jeu de plateforme avec la célèbre souris. Une essai en demi-teinte, qui possède quelques atouts, mais souffre d'une caméra bien trop capricieuse pour en faire un incontournable de la sélection aujourd'hui. Ensuite, glissons un petit mot sur Disney Infinity, destiné aux plus jeunes joueurs, que j'ai, je pense, du mal à apprécier à sa juste valeur...Pour finir, Mickey a aussi droit à quelques jeux sur la célèbre gamme Game & Watch, avec trois apparitions notables en wide screen, multi-screen en compagnie de Donald et enfin en panorama screen sur le superbe DC-95 tout de violet vêtu, et sobrement intitulé Mickey Mouse. Un objet aujourd'hui d'une grande valeur, à l'image de la côte de Mickey dans les années 80 et 90, résolument une star du jeu vidéo de l'époque !

N'hésitez pas à faire part ici, de vos plus beaux souvenirs en compagnie de ce diable de Mickey, superstar des enfants et des grands, en dessin animé comme en jeu vidéo. Vous avez forcément croisé sa route manette en main, un jour ou l'autre!



Et à très vite pour un nouveau Top 5, qui ne va sans doutes pas casser trois pattes à un canard.