Après avoir parlé d'amour la semaine dernière, quoi de plus naturel comme transition que de s'intéresser au meilleur ami de l'Homme, notre plus fidèle compagnon à quatre pattes ? Vous l'avez compris, cette semaine, nous allons parler cabots & toutous. Mais attention, pas n'importe lequel d'entre eux! Restons sérieux quelques secondes, et concentrons nous un minimum sur le thème général qu'impose ce blog, à savoir le jeu vidéo bien sur! Inutile d'aboyer au scandale de fait, nous allons bien nous remémorer ensemble les plus belles pages de l'histoire de nos chers canidés sur consoles. Et force est de constater que son apparition est sommes toutes assez récente dans le domaine, puisqu'en réalité, il faudra attendre 1984 et la distribution d'un certain Duck Hunt, pour qu'enfin, nos amis à quatre pattes soient fidèlement et fièrement représentés. Il était grand temps de faire, sur ce blog également, toute la place qu'ils méritent à ces indécrottables avaleurs de croquettes.

Mais pour cela, fixons nous quelques règles: Pour commencer, nous allons bien parler de chiens, et bien seulement de chiens. Impensable donc, d'imaginer un loup ou un autre canidé fantastique venir intégrer ce classement. Exit les Amaterastu héros d'Okami, et autre Red XIII de Final Fantasy 7. Certes nous les adorons tous, mais ils n'ont pas leur place ici. Par contre, notre boule de poil n'a pas forcément besoin d'être jouable pour être présente ici, elle doit cependant être suffisament mise en avant dans le jeu, voire en être un élément central, afin de pouvoir prétendre obtenir sa place ici. Exit de fait tous ces si mignons petits cabots qui nous ferons sourire le temps d'une mini-quête, ou une autre bêtise du genre! Non, ici on parle bien de ceux qui sont des éléments centraux du jeu qu'ils intègrent! Maintenant que ces quelques règles sont fixées, entrons sans plus attendre dans le vif du sujet, et explorons ensemble le Top 5 des jeux vidéos qui ont du chien, et ou le meilleur ami de l'Homme à marqué de ses pattes, toute son empreinte!



Numéro 5: "Wonder Dog" dans Wonder Dog sur Mega CD



Projetons nous sans plus tarder dans l'espace intersidéral, et voyons ce que vont devenir nos chers amis canins dans un lointain futur, ou ils auront acquis le contrôle de toute la galaxie, s'enfermant alors dans des guerres interstellaires sans merci, et des manipulations génétiques sans vergogne. Sacré programme! Cet étrange scenario, sorti des esprits tordus des équipes de Core Design, constitue une base assez incroyable, afin de mieux mettre en scène ce Wonder Dog, efficace quoi que très classique jeu d'action plateforme sur Sega CD, que ne renierait pas tout adepte de la planète crypton. Vu le pédigrée du développeur, les amateurs du jeu de plateforme Chuck Rock ne seront eux non plus, absolument pas dépaysés, puisque Wonder Dog reprends à son compte un bon nombre d'idée de gameplay et de game design de son aîné. Un jeu qui mise donc quasiment tout sur son univers un peu décalé afin de séduire le joueur, à défaut de capter son attention par son originalité manette en main. Le résultat est assez mitigé à mon sens, même si l'ajout d'un jeu de plateforme sur Sega CD est toujours appréciable, mais on rentiendra avant tout, l'effort de mettre en avant une mascotte sous la forme d'un super héros grimé en chien, dont la petite bouille fera craquer n'importe quel amateur de 30 millions d'amis. Et c'est bien ici l'essentiel: La plastique de Wonder Dog, un titre coloré, doté d'une identitié graphique assez forte, arrive grâce à cette particularité à se hisser dans la catégorie de jeux que l'on pourrait qualifier de petite plaisir coupable, et ce malgré la constante impression de manier un héros qui aurait chaussé sa plus belle paire de savonnettes, avant de partir à l'autre bout de l'Univers à l'assaut de ses ennemis. Pour cet enrobage tappe à l'oeil et son propos loufoque, Wonder Dog, notre chien super héros méritait bien une petite place au chaud au sein de ce classement.

Numéro 4: "Chien de chasse Duck Hunt" dans Duck Hunt sur NES



A tout seigneur tout honneur, il était impensable de ne pas intégrer dans ce classement, le célèbre chien du non moins célèbre Duck Hunt, mémorable jeu de tir de la NES, qui a popularisé un genre que l'on croyait alors résolument cantonné aux salles d'Arcade, et qui l'a fait, de plus, avec suffisament de talent, d'humour et de variété dans le gameplay pour nous tenir en haleine des heures durant, le nez collé à notre écran pour mieux visé ces cibles de ball trap, ou mieux, ces satanés canards sauvages aux changements de cap intempestifs. Muni de votre zapper, et concentré comme jamais, ces oiseaux de malheur ne vous résisteront pas longtemps! Et grâce à votre fidèle compagnon, chacun de ces galinacés abattus par la grâce de votre gachette, seront certains de tomber dans votre besace. Mais gare aux tirs manqués, car ce satané cabot ne manquera pas de rire de vos piètres talents de chasseur à la moindre occasion, et vous le verrez ricaner dans les fougères à la première occasion, dès lors qu'un canard échappe à votre vigilance. Ressort esthétique et surtout comique de Duck Hunt, ce fidèle compagnon de tout chasseur qui se respecte apporte ici un peu de rythme, d'humour et d'attrait à une production qui autrement nous semblerait un peu manquer de relief. Bref, le jeu gagne un peu de consistance et d'identité grâce à votre fidèle animal de compagnie, et en fait instantanément un personnage incontournable de la longue gallerie de personnages mythiques nés des mains des développeurs de Nintendo. Cela fait de lui un privilégié de ce classement, puisqu'il s'agit également du seul personnage non jouable qui figure au sein de ce Top. Mais évincer ce mythique compagnon aujourd'hui aurait été impensable vu l'aura qui entoure ce vénérable ricaneur resté dans toutes les mémoires.

Numéro 3: "Vie ma vie de chien" dans Nintendogs sur Nintendo DS



Voici un entrant un peu particulier en 3ème place de ce classement, mais tout aussi incontournable que celui qui le précède...pour des raisons bien différentes toutefois. Dans Nintendogs, le géant de Kyoto offre à tous les amateurs de petites boules de poils que nous sommes, de prendre soins de nos chiots favoris, afin de les voir grandir et s'épanouir sous nos yeux ébahis. Utilisant avec astuce les quelques fonctionnalités de la Nitendo DS, Nintendogs est en quelque sorte, un Tamagochi dont la formule a été quelque peu raffinée. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'empêchera pas cette copie d'un succès planétaire de devenir à son tour...un succès tout aussi retentissant. Je vous passe ici les détails sur les différentes versions du jeu, qui vous permettent de prendre soin de différentes races de chiens, et rappelerai aux quelques sceptiques ces quelques faits et chiffres: Nintendogs, est un jeu issu du cerveau de quelques grandes figures du jeu vidéo, que sont Shigeshato Itoi, le créateur d'Earthbound, Tsunekazu Ishihara, homme clé qui se cache derrière la création de nombre de Pokemons, et l'inévitable Shigeru Miyamoto, qu'il est inutile de présenter... Fort d'une note de 40/40 obtenue sur le magazine de référence nippon, Famitsu, Nintendogs déferle sur le monde en 2008, et sera vendu à près de 24 millions d'exemplaires...Un chiffre qui donne le vertige, et qui prouve une nouvelle fois toute la force d'un tel concept, dès lors qu'il est mis en place avec talent, et qu'il possède en son coeur une arme imparable: Faire du meilleur ami de l'Homme, un ami qui tient enfin dans la poche, et que l'on peut donc chouchouter à l'envie. Il fallait y penser! Nintendo l'a fait, et bien leur en a pris, ce blockbuster à largement contribué à faire de la Nintendo DS rien de moins que la console portable la plus vendue de tous les temps...Chienne de vie penserons les plus sceptique concernant le potentiel ludique de ce titre, mais aller faire un tour sur Nintendogs pourrait vous surprendre.

Numéro 2: "Rush" dans Megaman sur NES



Après le chien de l'espace, le cabot compagnon de chasse, et le toutou de poche à élever, changeons une nouvelle fois radicalement de style, et parlons un peu du plus célèbre robot qui prends les traits d'un chien, afin de venir en aide à notre héros et mascotte du célèbre développeur Capcom: Megaman. Les robots ont également le droit à un fidèle compagnon, non? Que vous acquiesciez ou non à cette question, le magnifique Rush, qui accompagne le blue bomber dans une grande partie de ses aventures à partir du 2nd épisode sur NES, sera plus qu'un assistant fidèle, puisqu'il sauvera bien souvent la vie à notre héros, l'aidant à traverser les niveaux les plus retors, voire à abattre les ennemis les plus coriaces de ce monde futuriste imaginé par Capcom. Véritable couteau suisse qui prendra au fil des épisodes bien des formes, il est sans aucun conteste le chien le plus utile de ce classement. L'exemple le plus criant demeure toutefois sa fonction de Rush Jet, qui vous permet de lui grimper dessus sans ménagement, afin qu'il vous propulse tel une fusée lancée à l'horizontale, à travers de vaste champs de lave ou des trous béants vous menant en temps normal vers une mort certaine. Un compagnon qui n'hésitera pas à dépenser toute l'énergie qui l'habite pour vous emmener plus loin et plus haut, dès lors que la difficulté se fait sentir. Si ce n'est pas un ami pour la vie que nous tenons là, alors je ne sais plus quoi vous dire! Avec un tel pédigrée, Rush est vite devenu une icône, et un personnage récurrent de la série. Et ce n'est que justice! Personellement, je désespère de le voir enfin piquer la vedette à ce diable de Megaman, afin de pouvoir l'incarner enfin dans une aventure canine digne de ce nom! Allez Capcom, un peu de nerf et de sans froid, je serais le premier sur la liste pour un Rushdog sur nos futures consoles de jeu! En attendant cet évènement, Rush se positionne confortablement en 2nde place du classement du jour.

Numéro 1: "PaRappa" dans Parappa the Rapper sur PS1



Mais la première place de ce classement, revient elle, sans conteste à la création artistique la plus originale qui soit, à savoir un chien rappeur à ses heures perdues, et fan absolu du Commandant Cousteau. Impossible de résister au charme de PaRappa, et de son magnifique bonnet rouge, qui fait immédiatement de lui l'égal virtuel de ce qu'est Snoop Dogg dans la vraie vie. Le titre qui nous permet d'incarner ce magnifique énergumène, PaRappa the Rapper, aura fait le bonheur de tous les amateurs de musique, de concepts vidéoludiques décalés, et surtout, surtout, des adorateurs de nos fidèles cabots. Car derrière ce jeu de rythme fort réussi, c'est surtout l'aura de son personnage principal que l'on va retenir, cet irrésistible chien rappeur est encore dans toutes les têtes des possesseurs de PS1, qu'ils aient essayé le titre quelques courtes minutes, ou maîtrisé sur le bout des doigts l'ensemble des chansons qui composent le jeu. PaRappa the Rapper ne s'oublie pas, et ce petit toutou enjoué y est pour quelque chose, nous sommes bien en face du chien le plus charismatique de l'industrie du jeu vidéo, et la gallerie de personnage qui complète le titre, à l'image de Joe Chin, cet improbable rival de chien beau gosse, n'est pas en reste. Un casting incroyable compose donc cet improbable jeu de rythme, et en fait un classique instantané. Et dire que le personnage de PaRappa, des dires de son créateur, Masaya Matsuura, devait au départ prendre la forme d'une...crevette! Heureusement qu'un trait de génie à traversé ce créateur hors norme, et lui a permi de créer ce que l'on considère aujourd'hui comme une évidence. PaRappa est à jamais un chien! Un rappeur, une gravure de mode, un esthète, mais avant toutes chose, un chien, et à ce titre, il se positionne aujourd'hui à la seule place à la hauteur de son talent: la première!

Une vraie vie de chien que celle d'un cabot vidéoludique en définitive, car si l'on retire les quelques exceptions ci-dessus, les héros qui prennent les traits d'un symathique toutou sont en définitive très peu nombreux. Faisant souvent office de faire valoir ou de caution émotionnelle, le meilleur ami de l'Homme n'a pas vraiment une place à part dans le coeur des joueurs, la faute sans doutes à une certaine timidité des développeurs dès lors qu'il s'agit de les mettre en scène. Ainsi, les autres exemples de chiens qui ont marqué l'Histoire du jeu vidéo peuvent se définir au mieux comme de fidèles, et parfois utiles compagnons de route mais guère plus. Le plus bel exemple qui me vient à l'esprit, et sans doutes le 6ème incontestable de ce classement serait ce bon Yamato, qui vous accompagne tout au long de votre aventure dans Shadow Dancer sur Megadrive, et vous sera bien utile afin d'immobiliser vos ennemis et ainsi mieux les abattre sans risquer de vous prendre un coup ou une balle perdue. Un compagnon d'autant plus utile qu'il est en théorie invincible, même si pas complètement insensible aux attaques ennemies.A moins que...Poppy, ce sublime Husky qui accompagne Galford au coeur de tous ses combats dans Samourai Showdown ne lui ravisse cette place tant convoitée...A moins que...ce fidèle chien qui accompagne notre héros dans Secret of Evermore jusqu'au bout du monde, quite à terminer en grille pain, ne mérite, toutes choses considérées par ailleurs, cette place d'honneur.



Beaucoup d'émotion habite cette conclusion, alors un peu de pragmatisme afin de poursuivre et citer quelques autres exemples tels que, Diamond Dog, l'incarnation canine de Solid Snake dans la saga des Metal Gear Solid, qui avec son petit cache-oeil de circonstance, se voit octroyer un nombre certes restreint d'entrées dans la série, mais celles-ci sont toutefois bien mises en scène et remarquées. Au final, il reste un protagoniste assez anectdotique au regard de l'épaisseur acquise au fil des titres que composent la saga par certains personnages humains de la série. Il convient également de signaler l'existence d'un très attachant chien qui n'a pas de nom dans le foutraque mais plaisant Fable 2. Un animal qui, faute d'être central au scénario du jeu, vous fera passer un bon moment en sa compagnie. La compagnie d'Interceptor, indefectible allié de Shadow dans Final Fantasy 6 est tout aussi attachante et donc indisepensable. Il en va de même avec le bien nommé Turbo, qui répond à l'appel dans chacun des trois grands RPG de Quintet, Soulblazer, Illusion of Time et Terranigma. Enfin, impossible de ne pas mentionner le titre Dog's Life sorti en 2003 sur PS2 et développé par Frontier, le maître du jeu de gestion sur PC, qui vous propose ici rien de moins que de vous faire vivre la vie d'un petit foxhound en détresse. Un titre plaisant mais qui aurait mérité de pousser son concept bien plus loin pour captiver les joueurs. Décidemment, la vie du meilleur ami de l'Homme en jeu vidéo se résume souvent à une vie de chien...

N'hésitez pas à aboyer en commentaire, votre pierre à l'édifice. Vous avez bien votre petit toutou vidéoludique préféré qui dort dans un coin de votre esprit, et vous rappelle quelque bon souvenirs de circonstance!

Et à très vite pour un nouveau Top 5 ou l'on parlera cette fois, de perles Rare(s).