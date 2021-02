La série des Super Mario est depuis toujours un modèle d'excellence qui a toujours su trouver de nouvelles idées de niveaux et de gameplay. Les épisodes 3D sont jusqu'à présent réservés aux consoles de salon, exception faite de Super Mario 64 sorti sur DS (mais c'était un portage). Ce Super Mario 3D Land est donc un évènement à plusieurs niveaux. Découverte.

Super Mario 3D Land est une fusion des épisodes 2D de type New Super Mario Bros et des épisodes 3D tels que Super Mario Galaxy avec des niveaux linéaires (drapeau à la fin, etc). Les caméras fixes permettent au jeu de gagner en accessibilité ainsi qu'en lisibilité sur les petits écrans de la portable. Bref, Super Mario 3D Land est à la fois la synthèse des Mario passés et le début d'une nouvelle lignée de jeux (avec une première suite via l'épisode Wii U).

Au premier abord, Super Mario 3D Land cache bien son jeu. Les huits mondes comportant 6 niveaux chacun laissaient augurer d'une durée de vie limitée, premier impression confirmée console en main vu la difficulté plus que raisonnable des niveaux. Alors qu'on boucle sa partie en quelques heures, pièces incluses, le jeu délaisse le débutant pour s'adresser au joueur confirmé. Voilà qu'après avoir sauvé Peach, c'est Luigi qui se fait enlever !

Huit mondes supplémentaires bien plus corsés reprennent les idées de game design des premiers niveaux en ajoutant une bonne dose de difficulté : ennemis plus dangereux, temps limité, poursuite du double maléfique... Il va falloir faire preuve de dextérité pour atteindre l'arrivée avec les trois pièces en poche. Plus ardu mais jamais frustrant, cette deuxième moitié du jeu est avant tout et surtout un régal pour les amateurs de plateforme aux petits oignons.

Les niveaux sont, il faut le dire, des trésors d'ingéniosité. Rarement surprenant, le jeu n'est pas une expérience bouleversante comme pouvait l'être Super Mario Galaxy par exemple, mais le jeu joue avec les figures et mécanismes classiques de la série pour proposer une variété de situations et d'ambiance qu'il faut saluer. Le gros point fort de Super Mario 3D Land, c'est la construction des mondes qui enchaînent des niveaux sans aucune homogénéité entre eux : jamais lassé, le joueur enchaîne les niveaux avec un plaisir sans cesse renouvelé.

Dans un test de jeu Super Mario, on aurait envie de ne parler que du gameplay, tant c'est au coeur de la proposition de Nintendo aux joueurs. Mais Super Mario 3D Land compte sans conteste parmi les plus beaux jeux de la 3DS : graphismes colorés, fluidité jamais prise en défaut et surtout utilisation intelligente de la 3D stéréoscopique. Si jouer en 2D procure autant de plaisir, on se surprend à activer la 3D tant celle-ci apporte de la lisibilité à certains niveaux. Bref, sur l'écran de la 3DS XL, le visuel est franchement d'excellente facture.

Super Mario 3D Land a été un "system seller" pour la 3DS à l'époque. Le jeu démontrait les possibilités techniques de la machine et la possibilité d'utiliser correctement la 3D stéréoscopique. Au delà de la technique irréprochable, le jeu est surtout très divertissant. Voilà un Mario en grande forme sur console portable !