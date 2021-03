« La Switch c’est une console d’appoint » « J’aime pas les jeux Nintendo donc je n’ai rien à faire sur Switch »

Ces phrases ont les a lu et entendu des milliers de fois… et pourtant de plus en plus de possesseurs de consoles Playstation et XBox reconnaissent volontiers qu’il y a bien des jeux sur Switch qu’ils aimeraient voir arriver sur leurs consoles.

Cette vidéo a donc pour but de mettre en avant ces jeux.

Un possesseur de PS4 ne va pas rager parce que Mario sort sur Switch !

Il y aura donc peu de titres développés par Nintendo dans cette liste (un peu quand même !), l’essentiel se trouvant chez les éditeurs tiers.