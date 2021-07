Le Comptoir de la Pop Culture revient suite à la réouverture des cinémas avec la Critique du dernier Marvel : Black Widow!

En compagnie de Maxime et Dimitri, on partage notre ressenti sur les aventures de Natasha Romanoff et les thématiques abordées dans le long métrage.

En bonus, on revient également sur Faucon & Le Soldat de l'Hiver et sa transition réussie ou non ver le nouveau Captain America...

Pensez à partager vos avis et prolonger la discussion dans les commentaires!

StephaneLink