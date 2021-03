L’absence d’un représentant officiel de Sega au premier round de l’année du Japan Fighting Game Publishers a interpellé les fans qui s’agacent de ne pas avoir d’informations sur Virtua Fighter depuis longtemps. Les propos rassurant d’un porte-parole de Bandai Namco n’ont eu finalement que peu de prise… Alors ??

Rien, si ce n’est l’initiative remarquée du site Denfaminico Gamer qui a organisé une interview croisée avec les tenants du Versus sur consoles et salles d’arcade. Le réputé Yu Suzuki donnait le ton en compagnie son homologue Katsuhiro Harada (Tekken), suivi par Toshimichi Mori d’Arc System Works (Guilty Gear). La crème des développeurs s’est abondamment exprimée sur l’historique de leur franchise respective et de leur avenir...

Bien que le génial créatif vole de ses propres ailes désormais, Y. Suzuki a fait l’étalage de ses doléances dans l’éventualité d’un Virtua Fighter 6. Ses réflexions s’orientent sur l’amélioration de l’accessibilité (commandes et interface) afin que ce sixième volet introduit une nouvelle dynamique, plus tactique. Cet axe de développement encore inexploré pour la série l’ouvrirait à un public plus large. De nombreux studios, à l’exemple de Riot Games, ont emboîté le pas aux desideratas de Yu Suzuki avec succès.

Occupé à gérer son bar fraîchement ouvert en plus de l’évolution de Tekken, K. Haradara n’en finit plus de jouer les VRP involontaires pour le compte de Sega. En l’absence de l’éditeur au salon ad hoc, les fans de Virtua Fighter se tournent vers ce dernier pour espérer glaner quelques précieuses informations. Les plaintes répétées du développeur sur Twitter ne découragent pas pour autant les joueurs avertis de la proximité qu’entretient les deux hommes. Certains plus malins, exigent la production d’un croisement des deux séries phares des salles d’arcade histoire d’accélérer le lancement d’un VF.

L’idée n’est pas neuve révèle K. Harada. En effet, Namco travaillait sur un épisode de Tekken pour Dreamcast dans lequel des personnages de Virtua Fighter étaient intégrés. Mais ce projet discuté en haut lieu fut abandonné sine die.