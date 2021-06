Qui suis-je ?

Juste un passionné par les technologies, les jeux vidéo et la pop culture en général qui a refusé de grandir. Actuellement 40 ans de passion au compteur et je joue sur tous les supports, des CONSOLES au PC, il y a du très bon dans tout et pas question de passer à côté !

Je suis également créateur de vidéos amateur et propriétaire d’une chaîne sur YouTube de plus de 2.000 abonnés, juste pour le fun et parler à ma manière de mes passions, avec humour et sérieux. N’hésitez pas à me rejoindre.

Mon credo ?

M’amuser, partager, rencontrer et discuter avec d’autres passionnés dans le respect tout en s’amusant.

KOYU GEEK