Juin est déjà bien entamé mais voici venir les achats du mois de MAI.

Je me suis un peu laché !

La période fût très complexe de mon côté, voir même bien merdique, avec une bonne ruture des familles qui m'aura fait perdre bien 10-15 Kgs sur les 6 derniers mois écoulés. Je ne vous parle pas de TOUT l'electroménager qu'il a fallu remplacer en l'espace d'un mois (rassurez vous, pas de frigo ni de lave vaisselle dans ce post "derniers achats !") ni de mon ordi volé pour la seconde fois en un an, ni de la perte d'être chers. That's SAD but that's LIFE. The show must go ON, et j'ai fait quelques emplettes pour me mettre du beaume au coeur, car la période de cohabitation avant déménagement fut tout simplement délirante et lunaire.

On commence doucement avec un porte clefs PS OSEF, et deux sachets de Minifig Lego Mario, sans tatage car c'était les deux dernièrs. De la série 2. J'ai eu le poisson violet et le Goomba en parachute !

On continue avec des jeux DS ! a 5¤ pièce à la FNAC, par la faute de Chocobonplan sur Twitter un matin à 7H. J'ai loupé Yoshi mais j'ai eu des bons trucs :

J'ai désormais notamment un FULL SET NEW 3DS avec le Fire Emblem Muso qui rejoint le seul autre dispo avec une boite, Xenoblades (déjà dans ma collec' et pas en photo ici !)

Ensuite, j'ai voulu me lancer dans le Streaming. Avec succès puisque j'ai réussi à boucler RETURNAL sans mourir, en deux sessions, le dimanche soir.

Le streaming, c'est cool, mais pour un stream de 21h à minuit, il faut commencer à préparer à 19h, et tu finis de ranger à 01H... Un vrai métier. Bon, c'est cool, j'ai eu quelques vieiwers, des commentaires sur le chat, mais c'est bien trop d'investissement à mon gout. Je streamerais à nouveau, mais à des horaires à la con, sans prévenir, et sur des jeux qui me plaisent, qui ne font pas forcément l'actualité, et tranquille sur mon canap, sans monter tout un plateau. Le prochain sera surement STAR WARS Squadrons ! Ha, et Streamer, même avec une pièce dédiée, c'est tout simplement incompatible avec toute vie de couple, j'ai pu m'en rendre compte malgré ma situation. Et je parle même pas de vie de famille...

Mais bref, pour mettre mon plan à execution, je suis allé à la FNAC des champs élysés pour chopper la caméra PS5. J'ai aussi eu droit à un LOOT qui n'en est pas, puisqu'il a fallu payer 6 centimes pour ce steelbook Monster Hunter RISE ! Et le premier tome de "La déchéance d'un homme de JUNJI ITO" :



En passant à la caisse, la charmante demoiselle qui s'est occupée de moi m'a alors dit :

-"Ah mais génial Junji Ito, j'espère que vous aimerez, moi j'adore !"

Ce a quoi je réponds :

- "Ah oui j'adore. Par contre je suis vert j'ai loupé la ré-édition de SPIRALE, vraiment des enfoirés d'en avoir imprimé si peu."

La caissière : "Ha pas de chance, moi je l'ai eue, mais attendez, j'ai une idée..."

la dessus, elle pianote quelques instants sur sa tablette et me dit :

- "Il en reste 14 à la FNAC Ternes... Mais elle est fermée à cause du confinement... Peut être que si vous y allez le jour de l'ouverture...?"

- "Très bonne idée, merci beaucoup !"

Et la dessus, je contacte mon pote qui BOSSE à la fnac Ternes. Je lui demande de m'en mettre un exemplaire de côté, ce qu'il fait. Et me voilà avec une magnifique ré-édition de SPIRALE payée au prix éditeur ! Il y a eu du restock depuis, mais c'est à nouveau SOLD OUT il me semble... Quelle méthode pourrie : Créer une demande avec un objet ultra rare, puis supprimer la rareté pour en vendre par palettes entières. Merci Nintendo pour la lesson marketing !

Un bien bel ouvrage, avec la couverture originale colorée sous la jaquette, et un chapitre en plus par rapport à l'original !

On continue avec du jeu et demat', avec un exemplaire PS4 de EARTH DEFENSE FORCE 4.1 WINGDIVER THE SHOOTER, la version SHOOT EM UP de mon péché mignon !

Ensuite, du LOOT ReDACTIONNEL avec un très beau cadeau de Square Enix, une copie digitale de NIER REPLICANT !

Un autre cadeau de type LOOT RéDACTIONNEL avec une copie promo de Resident EVIL 8 ! Peut être un des derniers disque du genre édités, puisque ce genre de versions n'existe plus sur PS5... Un des derniers de la collec' qui sera looté "à l'ancienne" ! Et c'est une version PS4, mais qui donne accès à la version PS5 !

Ensuite, les deux suivants, je les ais payés. 50¤ pièce. Avec un CyberPunk 2077 acheté sur ebay et qui ira bien dans mon steelbook looté il y a quelques temps et qui offira probablement la version PS5 en DDL, je le parie, pour que les mecs s'excusent du gros bullshit de l'an dernier:

Et enfin, magnifique prise, payée pas si cher que cela quand on sait que c'était le seul de tout ebay, un DARK SOULS PS3 promo !

Et me voilà avec un FULL SET de promo disk From Software de type "SOULS" très très classe (Sekiro et Demon's Souls PS5 n'existent pas dans ce format) :

C'est "tout" pour aujourd'hui, bisous !