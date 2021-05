Cet été, je vous parlais de mes 20 platines à la suite. La liste à grandi, et avec du jeu PGM SVP !

Depuis cet été, 7 jeux sont donc venus s'ajouter !



- Punchline : une copie VITA enfin platinée pour coller à la version PS4 achetée au japon.

- Pantsu Hunter : Un "easy platine" sur PSVITA, avec un jeu assez délirant.

- STAR WARS SQUADRONS : L'invité surprise ! Je ne pensais pas le platiner, mais si, ça s'est fait en trois semaines ! Dans une période un peu spéciale dans ma vie, je m'en souviendrais longtemps ! Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur GB, et on est toujours sur mon trophée le plus rare et le plus difficile à obtenir !

- Astro's Playroom : Une formalité, et un petit plaisir coupable !

- Nioh PS5 : Seulement 10H de jeu pour dévérouiller le platine à nouveau, que j'avais déjà scoré en aout.

- NIOH 2 PS4 et PS5 : Il fallait finir la partie pour celui-là, et boucluer tous les DLC ! ça m'a pas mal occupé en février/mars et les deux parties se sont faites en parallèle ! Au début, NIOH 2 ne devait pas être dans cette série, mais par la force des choses...

Et voilà, j'arrête ces conneries ! C'est d'ailleurs pour cela que j'ai une série de 3 en cours haha !