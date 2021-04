Bon. Non, ce blog n'est toujours pas mort. Certains l'appellent même de leurs mots pour le faire renaitre de ses cendres. Soit ! Il faut dire que j'ai pris un certain retard dans "l'étalage" des derniers achats. On va même remonter jusqu'à Noël, c'est dire ! Et oui, je n'avais pas encore pris le temps de vous montrer les beaux présents offerts par mes proches dans des circonstances bien tristes, il faut bien le dire. Première année que je ne vois pas les membres de ma famille. J'ai tout de même été gaté. Avec une grosse enceinte Marshall portable récupérée en click'n'collect :

Ça crache plutôt pas mal et elle me suit partout : que ce soit le matin au réveil dans la salle de bains, pour bosser au bureau, préparer la pitance dans la cuisine, plier le linge dans la chambre, choisir une tenue dans le dressing ou même encore zoner en regardant le plafond. Elle se trouve même une place centrale un peu en hauteur dans le couloir, ou elle crache ses notes partout dans la maison, et même probablement un peu aussi chez les voisins ! Phénomène étrange, je me retrouve même sur certains jeux incluant une bonne dose de farm (Nioh, Monster Hunter...) à jouer avec "ma" musique en fond. Bref.

666, le réglage idéal des potards !

J'ai aussi eu droit à quelques frusques de la part de ma chère et tendre, dont une copie conforme du bonnet que je portais le soir ou je l'ai rencontrée, et que j'ai perdu lors de cette même soirée.

Passons ensuite aux achats. Et vous allez voir, sur ces 3 derniers mois (janvier, février et mars), une fois n'est pas coutume mais cela commence à le devenir, j'ai été très peu dépensier. Enfin très peu dans le domaine de la connerie et des "biens de type culturels qui prennent de la place sur tes étagères".

En vrai, je me suis surtout acheté des fringues. Cela faisait très longtemps, plusieurs années, que je n'avais pas mis un tel coup de neuf dans ma garde-robe. Les changements y étaient diffus. Là, j'avais une wishlist, de l'argent, et quand les soldes sont arrivées, je me suis fait plaisir. J'ai bien dû me rendre à la poste une fois par semaine pour y récupérer un colis. Je me suis pris pas mal de T-shirts, notamment, -60% pour les marques, -80% pour les autres qui sont revenus à presque rien du tout.

Le SOS FANTOMES, il est mixé avec le logo de la marque ELEMENT (un truc de surfer/skater) et il est là pour me réapproprier cette culture face à tous ces gens qui possèdent le même T-shirt sans jamais avoir vu ce foutu film. Ensuite, il y a beaucoup d'imprimés, des fleurs, des trucs graphiques dont on pourra dire que ça ressemble au maillot de la Croatie (quant aux carreaux, surprise, c'est un T-shirt Oversise, ou en d'autres termes, un pyjama). Mon ex n'aimait pas que je mette ce genre de motifs, et pour ce qui est ni plus ni moins mon plus gros renouvellement de garde-robe depuis X années, je m'en suis clairement affranchi !

Ensuite, il faut croire que je sentais le vent tourner, et à défaut d'avoir acheté des fringues pour faire du sport, j'ai acheté des fringues pour rester confiné et zoner à la maison. Là encore, du -70%, du -60%, du -80%, ou tu payes 26¤ le short qui était vendu 100 à l'origine (on est bien d'accord que même à 30¤ c'est cher, et que le prix demandé initialement est délirant).

La aussi, pas mal d'imprimés et de motifs ! Les Lakers et les Knicks sont des versions "Faded", avec un genre de dégradé et une maille moins aérée que les autres. Je ne pouvais pas passer à côté du short d'Orlando à carreaux qui fera écho à celui du dernier confinement, et petite déception sur le maillot d'Iverson : Si les lettres sont toujours des broderies plutôt épaisses, ici, elles sont juste collées, et non brodées, justement. Ça ne tiendra pas dans le temps et je devrais probablement le faire rafistoler. On y reviendra. Quant à la tenue Houston, avec un motif camouflage, je n'ai pas pris le maillot mais un sweat histoire de varier. Quand à ce sweat, véridique, je l'ai déjà mis au taf, avec une vieille paire de Dunk Nike jaunes et noires !

Ensuite et enfin, des accessoires. Pleins. De jolies baskets Superdy que je nettoye après chaque port pour qu'elles restent bien blanches, des jolis masques qui ont étés interdit deux semaines après leur achat (bande de CONS !) et des bonnets en pagaille. Sérieusement, je ne vous montre pas tout. Genre de l'orange, j'en ai 3, au final...

Le SOS FANTOMES en blanc, il est cool, mais pas mettable ailleurs qu'au ski (c'est d'ailleurs en me faisant cette déduction que je me suis ensuite payé le T-Shirt). Le vert d'eau est une couleur magnifique, et si j'ai acheté le Carhart, c'est l'autre "OBEY" qui a gagné la bataille et a passé presque tout l'hiver sur ma tête. Et le Carhart, j'ai craqué en le prenant aussi en orange, après avoir vu la couleur dans une série Netflix. No fake.

J'ai aussi pécho un Jean. Des années que je n'en avais pas acheté un. Plus ou moins 4 ans. Je me suis basé sur ce que j'avais à la maison, un Levi's 511 en 32/32 qui me va bien depuis presque 10 ans (sauf les quelques années ou je frôlais le quintal, bien évidemment), et j'ai commandé la même taille. Pas dans la couleur qui en photo. Mais au second port dudit vêtement, ma compagne m'interpelle sur le fait que les coutures des deux poches arrières sont déchirées ! Je n'ai jamais été aussi mince de ma vie, et pour tout vous dire, le Jean est même un peu grand ! Hallucinant ! Passé cette galère, j'ai dû renvoyer le jean pour être remboursé (pas très écolo tout cela !) et j'en ai commandé un autre. En faisant bien gaffe à la matière, cette fois-ci. Je l'ai même pris en 31/32 et aucun souci ! Celui qui s'était déchiré, il avait 30% de "truc tout pourri" à l'intérieur. L'autre était plus cher, pas tout à fait de la même couleur que sur la photo, plus orange, moins gris, et me fait me dire, tel un vieux con, que Levi's, c'est plus ce que c'était. Et aussi, qu'on ira chez Uniqlo la prochaine fois.

Tiens, mon vieux Jean uniqlo, je l'ai fait retaper par la petite couturière du coin. Une femme qui à la cinquantaine, un fort accent des pays de l'est et des doigts de fée. Après des années de bons et loyaux services, mon jean s'était troué sur toute l'entrejambe... Grace à quelques bandes thermotrucdibule et du fil bleu, ça ne se voit presque plus (ha et l'autre jean en photo à droite, c'est le nouveau, qu'elle a aussi retouché car il s'est déjà troué lui aussi, sur la poche ! Vraiment plus ce que c'était !)

OUF ! On arrive sur les conneries. Vous allez voir qu'en trois mois, c'est maigre. Ce qui n'est pas plus mal au final. On commence avec de la lecture :

Avec les derniers tomes de Prison School (plus que deux pour cette série il me semble ! OUF !) et World End Harem, mais aussi un bouquin. Cela fait des années que je n'en ai pas lu. J'ai été attiré par la couverture, et si le contenu des 70 premières pages est assez troublant, j'en suis toujours là. Je dois encore me faire un peu violence pour lire un roman. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et la couverture ne ment pas vraiment sur le contenu.

Ensuite, des trucs qui datent... de décembre ! J'avais oublié de les inclure dans le précédent post ! Avec la fusée LEGO, le jeu PANDEMIC, et la Ferrai LEGO. Seule la Ferarri a été achetée en février, et la fusée et le jeu pendant les courses de Noël !

Et enfin, les "derniers achats" :

Avec la télécommande PS5, tout un symbole, qui offre à madame le contrôle de la télé, mon auto-cadeau d'anniversaire avec la Nendoroid de 2B, un indispensable, et mon cadeau d'anniversaire confiné avec un parfum qui sent très bon.

C'est tout pour cette fois, on va essayer de continuer de consommer peu pour la suite, et de recycler les fringues déchirées. Zoubis !