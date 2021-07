Le monde des jeux vidéo est vaste et rempli d'histoires plus intéressantes les unes que les autres... Et si l'on découvrait ces histoires ? Et si l'on apprenait réellement à découvrir cet univers fantastique ?

Les dossiers jeux vidéo est un blog qui a cet objectif. Aborder de nombreux sujets et vous en apprendre plus sur le monde des jeux vidéo de manière ludique et, je l'espère, intéressante.