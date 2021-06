Le plein de supers héros

Le calendrier des sorties des films au cinéma a quelque peu été chamboulé par ce que l’on sait. Les supers héros n’ont pas été épargnés mais comme il semble qu’on aille vers une amélioration, on peut essayer de lister les sorties à venir (2021 – 2023).





Dans Black Widow prévu le 7 juillet 2021, Scarlett Johansson reprend son personnage de Natasha Romanoff. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sort le 1er septembre 2021





Venom, chez Columbia, sort le 20 octobre 2021.

Le 3 novembre 2021, découverte d’une nouvelle équipe au cinéma avec le film "Eternals".

Le 15 décembre 2021, troisième volet de Spider-Man, avec Tom Holland dans le rôle de l'Homme-Araignée.

En janvier 2022, voici Morbius chez Columbia. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" sort le 23 mars 2022 avec Sam Raimi à la réalisation qui avait mis en scène les premiers Spider-Man chez Sony. Elizabeth Olsen y incarne Scarlet Witch.





Le 4 mai 2022, revoici Thor dans "Love and Thunder".

Le 6 juillet 2022, on retrouve Black Panther II. Marvel ayant annoncé qu'il ne recasterait pas un comédien pour remplacer le regretté Chadwick Boseman, une des pistes envisagée est que sa petite s½ur Shuri prenne sa place.





Carol Danvers est de retour dans le rôle de Captain Marvel.





Carol Danvers affrontera cette fois une méchante. Celle-ci sera interprétée par l’actrice et réalisatrice Zawe Ashton.

Le titre du film (09/11/2022) devrait être "The Marvels".





Le 15 février 2023 devrait voir arriver le troisième film des aventures d'Ant-Man and the Wasp.





"Ant-Man and the Wasp – Quantumania" permettra de retrouver Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) mais aussi Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym ET Michelle Pfeiffer dans celui de Janet Van Dyn.

Le 3 mai 2023, Star Lord et toute sa clique reviennent pour un troisième volet, toujours réalisé par James Gunn.





Sans date de sortie connue, on peut aussi annoncer Blade avec dans le rôle principal Mahershala Ali.

Le film Fantastic Four de Marvel Studios est officiellement confirmé avec Jon Watts aux manettes.





D’autres films sont prévus mais sans précisions notoires.





Petit rappel en quelques image ci-dessous.

















That’s all folks.

Sources : 1 - 2