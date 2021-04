Une compétition avec "Sonic & Knuckles"

Quand, en 1994, Sega décide d’organiser une compétition avec le jeu cité plus haut, bon nombre de compétitions de jeux vidéo ont déjà eu lieu. Pour la toute première, vous pouvez consulter CET ARTICLE et pour la première "à grande échelle", voyez ICI.





Cette compétition est organisée pour, en quelque sorte, répondre à l’avancée technologique vantée par Nintendo avec les graphismes 3D de Donkey Kong. Sega, avec ce jeu, propose avec "Sonic & Knuckles" un système baptisé "Lock-on Technology"

Ce système agit comme un pack d'extension.

Ainsi, lorsque les jeux Sonic the Hedgehog 2 et Sonic the Hedgehog y sont emboités, cela permet de débloquer Knuckles en tant que personnage jouable. Pour en savoir plus, c’est ICI.





Ci-dessus, cartouches du jeu avec le port supplémentaire visible.

Sonic & Knuckles bénéficie d’une campagne de marketing de 45 millions de dollars dont la compétition "Rock The Rock", coparrainée par Blockbuster Vidéo et MTV, est le point d’orgue.

Le tournoi final a lieu le 17 octobre 1994 sur l'île d'Alcatraz.

Ci-dessous au centre, Daisy Fuentes annonce au public que le gagnant aura comme premier prix 25 000 dollars symbolisés par les sacs que l’on voit derrière elle.





Ci-dessus, ces deux joueurs font partie des cinquante joueurs finalistes

sélectionnés dans le monde entier sur plus de 100 000.

Voir le "casting" ICI.

Le Sega Technical Institute, avec l'aide de la Sonic Team, a développé Sonic & Knuckles. Voici quelques membres : Le directeur général de STI, Roger Hector, les développeurs comme Hirokazu Yasuhara et Victor Mercieca et Adrian Stephens, directeur technique.





Suivent le directeur musical de Sonic & Knuckles, Howard Drossin, les artistes Kunitake Aoki et Chris Senn, quelques testeurs et Dean Lester, producteur exécutif.





Sonic & Knuckles est un jeu vidéo de plates-formes où il est possible d'associer Sonic & Knuckles à d'autres jeux Sonic pour y jouer Knuckles. Le jeu se déroule sur six nivaux dans lesquels le joueur collectionne les anneaux et combat les boss.





La compétition est une sorte de "défi d'élimination d’anneaux" où les joueurs doivent collecter le plus d’anneaux possibles, ceux qui récoltent le moins d’anneaux sont donc éliminés.





À ce jeu, Chris Tang se montre le plus fort et remporte la compétition ainsi que le chèque de 25 000 dollars.

Chris Tang est déjà, à l’époque, loin d’être un inconnu.

En effet, il a remporté les championnats Nintendo de l'État d'Hawaï et a été champion de Los Angeles City aux Championnats du monde Nintendo de 1990 (Voir la 3ème image de CET ARTICLE, catégorie 12 à 17 ans – Los Angeles Semaine 1).





De là, il a continué à avoir une carrière qui continue à ce jour.

Il a travaillé chez Tengen et a participé à plusieurs classiques comme Gauntlet IV (où il a joué un rôle déterminant dans l'inclusion de son mode quête) et Rampart, ainsi que chez Capcom pendant les jours de gloire de la Dreamcast

Aujourd'hui, Chris est un commentateur eSports.

Plus d’infos ICI et LÀ. Voir aussi Twitter.

Bonus vidéo :

Sources : 1 - 2