Anecdotes BD 22

Après avoir quitté et poursuivi DC Comics dans le cadre d'un différend sur les droits de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster créent un autre personnage : Funnyman.





Après seulement six numéros de janvier à août 1948, le héros inspiré de l'acteur Danny Kaye tombe dans l'oubli.





Max et Moritz de Wilhelm Busch, paru pour la première fois le 4 avril 1865 raconte l'histoire de deux garnements insupportables et espiègles qui s'amusent à terroriser leur entourage et les notables de leur village. Ceux-ci ont probablement inspiré Rudolph Dirks et sa bande dessinée, The Katzenjammer Kids (en France, Pim Pam Poum – cliquez sur le lien ci-avant).





Malheureusement pour eux, ils vont finir de façon assez tragique.

En effet, tous deux seront punis de leurs méfaits en finissant en nourriture pour les oies après avoir été écrasés par les roues d'un moulin. Un fermier les porte au moulin et demande au meunier de les moudre comme des grains de blé … triste fin.





The Clock est un personnage fictif créé par le dessinateur George Brenner. Il apparait pour la première fois dans "Funny Picture Stories" dans le numéro 1 de novembre 1936. C’est le premier héros masqué de la bande dessinée américaine.





