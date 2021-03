La Radio Shack Tandyvision One

En 1979, il était mis en vente une Intellivision particulière car il s'agissait de la version commercialisée par Radio Shack.





L’Intellivision est une console développée par la division électronique de Mattel sortie également en 1979 et désireuse de concurrencer l’Atari 2600 (cliquer sur ce LIEN). Trois ans plus tard, une autre concurrente sortait : La Colecovision.





Le clone officiel d'Intellivision le plus connu est de Sears/Tele-Games. Baptisé "Super Video Arcade", cette console était destinée à être commercialisée exclusivement dans les magasins de l'enseigne Sears (Sears, Roebuck and Co).





Pour Radio Shack et sa gamme Tandy, on aura donc droit à la Tandyvision One. Le terme "One" laisse supposer que Radio Shack désirait sortir au moins un autre modèle de Tandyvision.

Il n'en sera finalement rien à cause, semble-t-il, d’erreurs commises par Mattel avec le module permettant de transformer l'Intellivision en petit micro-ordinateur.

Tandy décide alors de stopper le partenariat avec Mattel.





L’esthétique de la console ne laisse pas indifférent avec l’utilisation de "faux bois" lui donnant belle allure.





En tant que clone officiel de l’Intellivision, la Tandyvision One fait "tourner" tous les jeux fonctionnant sur l’Intellivision.





Il existe deux versions de cette console : Celle sortie en 1979 est de modèle 2609 (tout comme l’Intellivision) tandis que la réédition (plus courante) de 1981 est de modèle 58-1000.





Vous pouvez trouver le manuel (en version PDF) de cette console en cliquant sur le lien ci-après : LE MANUEL.





Bonus vidéo :

Source : Obsolete-Tears