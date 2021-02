Anecdotes BD 19

Après les anecdotes BD 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 , 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 18 voici la suite.

Au cours des années, Hergé travailla aussi sur les rééditions des aventures déjà existantes pour modifier un décor ou mieux travailler un personnage. Certains dessins ont été revus pour être mieux adaptés à l’époque de sortie du nouveau tirage ou pour être plus correct politiquement.

L'album de Boule et Bill contenant les cases ci-dessous, où l'on voit Bill s'entortiller lui-même les oreilles pour amuser Pouf, fut interdit en France en 1963 par la commission de censure pour cruauté envers les animaux … Une autre époque …





Si on connait Della Duck, jumelle de Donald et mère des triplés Riri, Fifi et Loulou, le mystère du père des neveux de Donald reste entier. Cependant, 20 ans avant son entrée chez Disney, Don Rosa fait découvrir, dans une BD parodique nommée "Return to Duckburg Place", un père en plumes et en os : Daffy Duck.

Cette BD est apocalyptique et il faut bien avoir en tête que c’est une parodie. Découvrez la en français ICI (cliquez sur le lien) et pour en savoir plus cliquez aussi sur CE LIEN et CELUI-CI.





D’autres anecdotes plus tard.