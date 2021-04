Un E3 2021 100% digital, des nouvelles générations PS5 et Xbox Series qui pennent à démarrer. Mais que nous réserve le futur du gaming ?

C'est la question qu'on se pose dans ce nouvel épisode de Discussion Gaming épisode 6, notre premier podcast filmé !

Si vous préférez ne pas voir nos tête et déguster cet épisode au format Podcast voici le lien pour retrouver tous nos épisodes : https://li.sten.to/MxHxQ8x

L' E3 2021 sera 100% digital, l'occasion pour nous de réfléchir à nos attentes vis à vis de cette événement entièrement dématérialisée. Qu'est ce que cela va changer ? Qui en seront les acteur ? Qu'attendre de cet E3 ? PS5 et Xbox series n'ont pas de jeux mais sont les illustrations des politiques futures de Sony et Microsoft. Qu'attendons nous des constructeurs ? Qu'ont-ils fait de bien ? Qu'ont-ils fait de mal ? Quelles sont les pistes d'amélioration ? Sony doit-il se méfier du Gamepass ou appuyer sur ses exclues ? Disclaimer : Concernant les fonctionnalités et les défauts d'interface de la PS5 l'émission à été enregistrée avant la dernière MAJ qui repart tout ce dont on a parlé. Bon visionnage et Bonne écoute ! Portez vous bien et à très vite ! Koji et Rafik Discussion Gaming Pour prolonger la discussion c'est ici : Discord : https://discord.gg/2CdusjPSnE Twitter : https://twitter.com/DiscussionGami2 Pour retrouver tous nos épisodes c'est là : https://li.sten.to/MxHxQ8x