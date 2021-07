LA VERSION BOITE DE L'ATELIER DU JEU VIDÉO SUR NINTENDO SWITCH DÉBARQUE DANS LE COMMERCE EN EUROPE LE 10 SEPTEMBRE





Tout le monde peut apprendre à créer des jeux grâce aux leçons amusantes et interactives de L'atelier du jeu vidéo

Proposé initialement sur le Nintendo eShop le 11 juin, L'atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch sera disponible au format cartouche chez les revendeurs européens, dès le 10 septembre. Pour découvrir en détail L'atelier du jeu vidéo et son panel coloré de personnages, les Nodons, consultez la vidéo Plongez dans L'atelier du Jeu Vidéo (Nintendo Switch). Pour connaître les secrets de la fabrication de ce titre, et cela de la bouche même des deux développeurs ayant contribué à son élaboration, consultez l'interview Ask the Developer Vol. 1, Game Builder Garage sur le site web Nintendo. Une version démo gratuite est disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop) pour tous les créateurs de jeux en herbe qui veulent essayer L'atelier du jeu vidéo.

Grâce à une série de leçons interactives, guidant les joueurs pas-à-pas, L'atelier du jeu vidéo vous permet d'apprendre les concepts fondamentaux de la création vidéoludique avec les développeurs de Nintendo, et cela sans expérience préalable. Au fil de ces leçons, découvrez comment construire à partir de rien de vrais jeux vidéo, en plaçant et en reliant entre elles des créatures colorées appelées Nodons. Il existe des dizaines de Nodons et chacun est doté d'une fonction exclusive et d'une personnalité propre. À l'aide des Nodons, tout le monde peut transformer une page blanche en un prototype de jeu fonctionnel, les concepts de programmation étant représentés de manière amusante, accessible, et visuelle. Après avoir enchaîné les leçons, vous êtes prêts à donner vie à toutes vos idées dans le mode Programmation libre. Qu'il s'agisse des leçons ou de la Programmation libre, il est possible, à l'aide d'un seul bouton, de permuter entre l'écran de programmation et celui du jeu. Ainsi, vous pouvez peaufiner votre création en testant à la volée vos idées dans le jeu.

Si vous êtes à la recherche d'un peu d'inspiration vous pouvez échanger et télécharger des jeux en famille ou entre amis via Internet ou une connexion sans fil locale*. Ce sera l'occasion parfaite de non seulement montrer vos plus belles ½uvres, mais aussi de voir ce qu'a donné la créativité des autres utilisateurs. Il sera aussi possible d'observer l'envers du décor des jeux téléchargés dans le mode Programmation libre, pour voir comment les jeux mis en ligne par d'autres créateurs ont été conçus et peut-être même découvrir quelques nouvelles astuces !

L'atelier du jeu vidéo peut être contrôlé par les manettes Joy-Con, la manette Nintendo Switch Pro, ou encore les commandes intégrées de la Nintendo Switch Lite**, mais il est aussi possible de programmer des jeux en connectant une souris compatible au port USB de la station d'accueil de la Nintendo Switch.

L'atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch arrive le 10 septembre en magasin dans toute l'Europe au format cartouche. Grâce à ses leçons amusantes et interactives, et à ses Nodons colorés, chacun peut s'amuser à apprendre et maîtriser la création de jeux vidéo, sans expérience préalable.