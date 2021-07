Si vous vous interessez un tant soit peu aux shoot'em'up, vous avez probablement déjà entendu parler de la série Cotton. Née sur Arcade en 1991 avec le titre Cotton : Fantastic Night Dreams, cette série racontant les aventures de la petite sorcière du même nom a lancé le sous-genre du cute'em'up (Parodius, Twin Bee, Magical Chase, Twinkle Star Sprites...). De nombreux titres ont ensuite vus le jour avant que le genre ne tombe en désuétude et la série avec. Mais comme le retrogaming a le vent en poupe et que de nombreux remakes voient le jour, Success, Beep, Inin Games et Just For Games nous proposent donc Cotton Reboot qui est un remake de l'épisode fondateur.

100% Cotton

Je pense qu'il n'y aura pas trop d'opposition à déclarer que le scénario dans un shoot'em'up est secondaire. C'est pourquoi dans Cotton Reboot, comme dans le jeu d'origine, on dirige simplement une petite sorcière qui tombe sur une fée (Silk) lui demandant de l'aide. Peu intéressée au départ, Cotton change rapidement d'avis lorsque la fée lui annonce que cela lui procurera les plus gros Willows du monde. Si vous ne savez pas ce qu'est un Willow (à part un film de Georges Lucas), c'est normal. Mais pour Cotton c'est juste la meilleure friandise au monde. Que ne ferait-elle pas pour assouvir sa gourmandise ? Elle se retrouve donc à parcourir le monde pour terrasser de vils monstres et récolter son butin. Si le scénario n'est clairement qu'un grand prétexte à une aventure pleine de fantaisie, elle est tout de même racontée au démarrage et entre chaque niveau par de petites scénettes animées sympathiques. Mais le gros du sujet reste bien évidemment les six stages du jeu comprenant chacun leur gros vilain boss de fin ainsi qu'un non moins vilain mini boss. Un septième et dernier stage est uniquement composé du boss de fin. Le menu du jeu offre la possibilité de jouer à la fois au jeu original (dans sa version mètre étalon X68000) et au remake. Voilà une bonne occasion de visualiser le travail accompli par les développeurs. Pour ceux qui en voudraient plus, cette nouvelle édition du jeu propose également quelques bonus comme un mode Time Attack (2 ou 5 minutes) et une fois débloqués, le choix du personnage (entre Cotton et Silk) et un sound test fort appréciable. Pour les plus frileux à la difficulté il est possible de changer non seulement le mode de difficulté mais également le nombre de vies par crédit. Changer ce dernier paramètre empêche de rentrer dans le tableau des scores, et en vérité n'apporte pas grand-chose. En effet terminer le jeu n'est pas compliqué dans la mesure où Cotton Reboot propose des continus infinis. A vous de voir si vous voulez vous imposer des contraintes ou non.

Ca ne va pas être Cotton

En lançant le mode "Arrange" qui est donc la nouvelle version on remarque rapidement que les graphismes sont plutôt jolis, que les explosions remplissent vite l'écran, que la musique est un plaisir pour vos oreilles de mélomanes. Pas grand-chose à dire sur le plan technique. Le jeu ne ralentit presque jamais malgré la profusion d'information. Le remake est particulièrement fidèle avec un level design identique. C'est surtout la couche de peinture qui fera la différence. il suffit de regarder les deux images ci-dessous pour voir la différence visuelle entre le jeu original et cette nouvelle version. Bien entendu quelques améliorations de qualité de vie sont aussi au programme comme la présence d'une barre de vie à l'écran pour les boss, mais surtout le fait que les multiples cristaux à ramasser à l'écran restent sur place au lieu de tomber au sol. Ils sont donc bien plus évidents à ramasser ce qui rendrait presque le jeu plus facile si la lisibilité était au rendez-vous. C'est peut-être le gros point noir du titre : il y a tellement d'éléments à l'écran qu'il est très souvent difficile de naviguer calmement entre les tirs ennemis. Il n'est pas rare de mourir bêtement à cause d'un tir ennemi caché dans la masse des explosions. Et si on active le nouveau super pouvoir surmultipliant les points obtenus c'est encore pire. Si on rajoute les ennemis fourbes arrivant par derrière (alors que vous n'avez aucune possibilité de tir en arrière) et certains tirs ennemis très délicats à éviter, bon courage pour tenter le jeu sans perdre de vies.

Cotton Eye Joe

Pourtant, Cotton est un jeu à Pattern, ce qui signifie qu'on progresse au fil des parties à force d'apprendre la manière de réagir des ennemis et leur placement. Mais si vous souhaitez vraiment la jouer à l'ancienne c'est à la version d'origine bien plus lisible qu'il faudra vous essayer. C'est d'ailleurs un bon moyen d'apprendre le jeu. Mécaniquement, Cotton est un jeu de shoot Horizontal (avec parfois des scrollings vers le haut ou bas voir en diagonale) classique avec deux tirs de base : la rafale vers le devant et les bombinettes vers le sol. Ramasser des tonnes de cristaux permet de monter en expérience et donc en niveau le tir principal. Attention, la moindre vie perdue vous fait perdre de la puissance de tir. Mais avant de ramasser les multiples cristaux, il est possible de tirer dessus. Ceci a deux effets : Changer leur couleur petit à petit pour obtenir et améliorer des pouvoirs magiques faisant office de mega-bombe) et de réfracter vos tirs pour les amplifier. Il faudra essayer de garder les cristaux à l'écran le plus longtemps possible avant de les ramasser. De toute façon au bout d'un moment ils deviennent noirs et bloquent complètement vos tirs tant qu'ils ne sont pas récoltés. A noter tout de même que les boss sont de sacrés sacs à PV et qu'il vaut mieux abuser des armes spéciales plutôt que de les garder au cas où.

Mon avis à moi

Cotton Reboot est un shoot'em'up à l'ancienne, avec ce que ça comprend comme qualités et défauts. Si pour vous les shoot'em'up se sont arrêté lorsque les manics ont pris le pouvoir, alors Cotton Reboot sera un brin de fraicheur dans ce mode de pluies de balles. Le remake est soigné et fait avec amour, même si la trop grande profusion d'éléments à l'écran finit par être handicapante. Au pire il est toujours possible de se rabattre sur la version originale incluse qui reste efficace malgré son ancienneté.

A qui s'adresse Cotton Reboot ?

- Aux amateurs de Cute'Em'Up

- Aux nostalgiques de la série

A qui ne s'adresse pas Cotton Reboot ?

- Aux adeptes de Manic Shooters

- A ceux qui ont des problèmes de vue

Johann Barnaud alias Kelanflyter