Turrican est un nom qui ne dira peut-être pas grand-chose aux jeunes joueurs. Mais pour ceux qui ont connu le jeu sur Micro 16 bits, c'est un nom légendaire. Turrican de Factor 5 est une série connue pour plusieurs choses : Sa technique avant-gardiste héritée de la scène démo maker, ses musiques indémodables et sa très grande ressemblance avec la série Metroid de Nintendo. Les joueurs consoles Nintendo connaissent probablement également cette série sous le nom Universal Soldier parce que bon, JCVD ça faisait vendre à l'époque. Bref pour les 30 and de la série, Factor 5 revient avec une compilation de ses gloires passées, en partenariat ININ Games, Ratalaika Games et Just For Games. Attention toutefois de ne pas confondre cette compilation avec Turrican Anthology Vol 1 & 2 sortis uniquement en boite chez Strictly Limited Games.

Si Tu ricanes je te tue

Entrons directement dans le vif du sujet : Turrican Flashback est une compilation comprenant 4 titres emblématiques de la saga : Turrican (version Amiga), Turrican 2 (toujours sur Amiga), Mega Turrican (Megadrive) et Super Turrican (Super Nes). Dommage qu'il manque un titre et non des moindres : Super Turrican 2. Pour ceux qui se posent la question : Turrican 3 est une version moins aboutie de Mega Turrican d'où le peu d'interêt de l'inclure. Le premier titre de la série - Turrican - est un jeu qui a fait date dans l'histoire du jeu vidéo du fait de ses prouesses techniques pour l'époque et son gameplay multidirectionnel et non linéaire. La musique de Chris Huelsbeck (qui officiera sur tous les autres épisodes) aura également bien aidé la popularité du jeu. Le jeu se présente sous la forme d'un run and gun en vue de côté. De multiples powerup parfois bien cachés améliorent votre armement et d'autres donnent accès à des armes spéciales (grosse explosion en lignes, petites bombes et grenades). Attention, perdre une vie signifie perdre en armement. La grosse innovation du jeu reste le laser de précision qui permet de tirer dans n'importe quelle direction à condition de rester immobile. Malheureusement, le titre n'a pas très bien vieilli. Le jeu est d'une difficulté difficile à avaler de nos jours, les niveaux labyrinthiques à souhait et surtout une caméra mal placée donnant peu de temps pour réagir aux arrivées d'ennemis. A moins d'user et abuser des save states, vous n'irez probablement pas très loin dans le jeu. A essayer pour le côté historique de la chose et surtout constater l'évolution épisodes par épisodes. Sa suite Turrican 2 est déjà un peu plus intéressante. Bien plus agréable à regarder, et avec quelques améliorations de qualité de vie comme la possibilité d'utiliser le mode boule (comme dans Metroid) à volonté ou l'aptitude à écraser certains ennemis comme dans Super Mario Bros, cet opus est un peu plus en adéquation avec les standards d'aujourd'hui. Le jeu est également plus varié en décors comme en situations de jeu. Malheureusement, la difficulté reste assez conséquente et le level design trop alambiqué. On se perd souvent dans des culs de sacs en cherchant désespérément la sortie avant la fin du timeout. Au moins ces égarements sont souvent l'opportunité de trouver de nombreux bonus sur le chemin.

Mega c'est mieux que Super

Le troisième jeu de cette compilation : Mega Turrican est un gros cran au-dessus du lot. Il s'agit probablement du meilleur de la série, et celui qui justifie à lui seul l'achat de cette compilation. Le jeu est un peu différent des autres. Le système d'armement est un peu simplifié (adieu le laser de précision emblématique), mais le jeu propose à la place une nouvelle option : un grappin qui permet de s'accrocher à des parois et de se balancer en mode Tarzan. Mais ce qui différencie le plus cet opus est un level design plus linéaire (hormis le monde Alien) et mieux structuré. Le jeu est également encore plus joli avec de très bons effets comme seuls Treasure ou Konami savaient faire sur cette console. En plus la difficulté est enfin accessible. Pour l'anecdote personnelle, il s'agit d'un des rares jeux que j'ai été capable de terminer en hard avec plus de vies au compteur en fin de jeu qu'en début. Evidemment cette performance nécessite de très bien connaitre le jeu et ses passages secrets. Le dernier titre de cette compilation - Super Turrican - n'est malheureusement pas aussi bon que l'épisode précédent. Même s'il est techniquement le plus beau de tous, il revient à une structure proche des premiers épisodes et à une difficulté hors norme. L'armement revient également aux sources avec le retour du laser de précision et l'absence du grappin. Au moins il propose une difficulté un peu plus accessible que les deux premiers opus.

Emulation mon amie

Comme pour beaucoup de compilations de vieux titres, il s'agit de Roms d'époques émulées. Au moins sur ce plan-là le travail est propre. L'émulation propose de nombreuses options graphiques (choix du format, des couleurs, filtre imitation CRT...), un système simple de sauvegardes à la volée (indispensable), la possibilité de retour arrière (rewind), mais également une liste de cheats codes pour chaque jeu. Certes il ne s'agit que d'un simple texte indiquant au joueur les manipulations à effectuer, mais c'est une chose que peu de compilations font. En plus, vu la difficulté de la plupart des jeux ce ne sera pas du luxe. Ce que cette compilation ne propose pas en revanche ce sont des bonus de type concept art, boxart des jeux, vidéos des développeurs... Un peu trop scolaire, Turrican Flashback se contente d'un petit texte rappelant le scénario des jeux et un petit pamphlet expliquant en quoi le jeu était génial. Gros travail par contre sur la maniabilité des titres. A l'origine, il était nécessaire de marteler le bouton de tir (le laisser appuyer activant le laser de précision). Ici le tir automatique est de rigueur et les actions complexes sont désormais attribuées à des boutons différents (mode boule, smartbombes, laser de précision...).

Mon avis à moi

Turrican Flashback est une compilation un peu trop scolaire. Incomplète (où est Super Turrican 2 ?) et chiche en bonus, elle propose de plus certains titres un peu trop datés. Heureusement, Mega Turrican est là pour rattraper le coup. Il vaut à lui seul le passage à la caisse. A vous de voir si c'est suffisant pour vous.

A qui s'adresse Turrican Flashback ?

- Aux fans des jeux d'origine

- Aux curieux désirant découvrir une gloire passée

A qui ne s'adresse pas Turrican Flashback ?

- A ceux qui aiment les compilations pleines de bonus

- A ceux aiment les jeux linéaires.

Johann Barnaud alias Kelanflyter