Genre tombé complètement dans l'oubli à la fin des années 90, le point & click n'a survécu durant de nombreuses années que grâce à quelques irréductibles studios. Les amoureux du genre peuvent donc bénir Kickstarter qui a permis le retour de certaines vieilles gloires avec des titres comme ThimbleWeed Park de Ron Gilbert, Hero-U de Corey et Lori Ann Cole ou encore Broken Age de Tim Schafer. Portés par cet élan nouveau pour le genre, le petit studio irlandais Spooky Doorway (en partenariat avec Akupara Games) nous a livré The Darkside Detective, un hommage plus qu'appuyé au style Lucas Arts. Porté par des personnes qui ne sont pas des légendes du genre mais tout de même de grands passionnés, le jeu a eu suffisament de succès pour lancer un Kickstarter pour sa suite: The Darkside Detective 2 : A Fumble In The Dark. Vous vous en doutez en lisant ces lignes : si on teste le jeu aujourd'hui c'est que le financement participatif a été un succès.

Quand Dooley va, tout va

Dans The Darkside Detective 2 : A Fumble In The Dark (qu'on aurait pu abréger en TDD2AFITD, mais qu'on appellera juste Darkside Detective 2 parce que c'est quand même plus simple), le joueur (alias vous - si tant est que vous achetiez le jeu, ou que vous le piratiez ; non s'il vous plait ne le faites pas) dirige un détective. Mais pas n'importe lequel : un détective de la brigade spéciale de l'obscure. Cette brigade spéciale est uniquement constituée de vous, et de l'officier Dooley; enfin était constitué avant la tragique disparition de Dooley dans l'outre monde et le démantèlement de la brigade. Que serait Mulder sans sa Scully ? Plus rien, et c'est bien pour ça que Francis McQueen (oui le détective en question) va remuer ciel, terre et surtout au-delà pour le retrouver. C'est ici que commence l'histoire de ce second opus. Rassurez-vous, si vous n'avez pas joué au premier jeu (ouh ! la honte !!!) le plus important est raconté dans une petite séquence récapitulative en début d'aventure. On peut donc se lancer sans crainte directement dans cette suite immédiate mais autonome. Bon, quelques clins d'oeils à la première saison sont parsemés de ci de là dans le jeu, mais rien qui n'empêche la compréhension. Vous aurez remarqué l'emploi du terme "saison". En effet, à l'instar des jeux de Telltale, Darkside Detective 2 est découpé en épisodes ; à la différence qu'ici les épisodes sont indépendants les uns des autres.

Vers l'infini et l'au-dela

Darkside Detective 2 est donc composé de 6 histoires indépendantes (avec au moins une autre qui arrivera plus tard). La première nous l'avons vu consiste à chercher son acolyte de toujours en parcourant toute la ville afin de construire une machine permettant d'entrer en communication avec lui. Les enquêtes suivantes nous emmènent tour à tour dans une maison de retraite, dans un château irlandais, dans une fête foraine, dans un festival de catch et enfin dans une réunion d'anciens élèves du lycée. Evidement McQueen et Dooley sont des détectives de l'étrange et rien ne se passe jamais comme prévu. Préparez vos loupes, il est temps d'enquêter. Le jeu est donc un point & click dans sa plus pure tradition LucasArts, mais avec une interface simple et épurée. En gros, on peut interagir avec différents points d'attention (personnages, zones de décors...) en pointant le curseur dessus avec le stick gauche ou droit (ou les deux en même temps pour aller plus vite) et en appuyant sur un des boutons A ou B. L'inventaire est une barre d'objets en haut à gauche de l'écran. On peut "cliquer" simplement dessus pour les observer ou les faire glisser jusqu'à un point d'attention pour l'utiliser ou jusqu'à un autre objet pour les combiner. Sobre mais efficace. Cette interface simple n'est pourtant pas forcement signe d'une facilité des énigmes vu que certaines donnent clairement du fil à retordre. Sans aller jusqu'aux délires tordus d'un ThimbleWeed Park ou d'un Monkey Island, on reste dans l'esprit LucasArts avec des combinaisons qui ne coulent pas forcement de source. Petit conseil tout de même, en dehors des points d'attention, il est également possible d'interagir avec le héros. Niveau dialogues il y a évidemment les choix multiples chers au genre, mais avec une arborescence ici aussi simplifiée. En plus des mécaniques traditionnelle, certains passages du jeu sont l'occasion d'un puzzle à résoudre. Différents à chaque fois, les puzzles consistent par exemple à croiser des indices pour trouver une localisation, déchiffrer un code ou encore activer des leviers pour contrôler une pression dans les tuyaux. Ces parties du jeu ne sont pas forcément les plus réussies, mais elles ont le mérite de briser la monotonie et de faire un peu chauffer les méninges.

Quoi de neuf Scooby ?

L'héritage LucasArts se ressent également dans le ton du jeu, résolument humoristique, et brisant plus d'une fois le quatrième mur. Soyez certains que les zygomatiques sont mises à contribution plus d'une fois. Le jeu est également bourré de références plus ou moins évidentes. Intégralement traduite en français avec un soin tout particulier, l'écriture du jeu (contrairement à celle du test que vous êtes en train de lire) est juste excellente. La localisation est impeccable et adapte même certaines vannes à notre propre culture. Graphiquement, le jeu adopte un style pixélisé rappelant des jeux comme Loom (oui, toujours de LucasArts) mais avec quelques effets bien modernes et des animations de qualité. On rajoute par-dessus une ambiance sonore impeccable qui n'est malheureusement pas accompagnée de doublages vocaux pour les personnages (le jeu s'en moque d'ailleurs assez régulièrement). Avec son ambiance très Synthwave, la musique nous embarque dans un univers mystérieux un brin effrayant et accompagne parfaitement nos pérégrinations fantastiques. Pour les amateurs, la Soundtrack de Thomas O'Boyle (qui remplace Ben Prunty qui officiait sur le premier opus) est d'ailleurs disponible en ligne (sur Bandcamp par exemple).

Mon avis à moi

Au final que dire de The Darkside detective 2 : A Fumble In The Dark, si ce n'est qu'il sait agiter la corde sensible des amateurs de points & clicks à l'ancienne de l'ère LucasArts, tout en proposant une porte d'entrée plus accessible pour les nouveaux venus ? Le jeu n'est peut-être pas parfait mais rempli parfaitement son rôle. Pour preuve : on en redemande. Vivement la suite des aventures de Francis Mc Queen et de Dooley.

A qui s'adresse Darkside Detective 2 : A Fumble In The Dark ?

- A ceux qui ont aimé le premier et veulent découvrir la suite

- Aux amateurs de point & click style LucasArts

- Aux amoureux des pixels

A qui ne s'adresse pas Darkside Detective 2 : A Fumble In The Dark?

- A ceux qui veulent d'abord faire le premier (c'est louable)

- A ceux qui n'aiment pas l'humour (pas glop)

- A ceux qui ont peur des monstres en pixels

Johann Barnaud alias Kelanflyter