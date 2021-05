Salut tout le monde.

Avec sa Maj gratuite 3.0 prévue pour la fin du mois ,le scénario de Monster Hunter Rise sur Switch va avoir droit à sa "vraie" fin.

Même si j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, je dois avouer que les scenarii de la franchise principale MH ( MH stories est complètement à part), sont surtout des prétextes pour chasser du monstre, peu de joueurs en gardent un souvenir imperissable. J'ai néanmoins pas mal de tendresse pour l'histoire de MH 4U qui avait un parti pris simple mais efficace, qui consistait à justifier les motivations du héros, par son gout prononcé pour l'Aventure avec un grand "A". On avait ainsi affaire à un Monster Hunter façon "One Piece", avec sa caravane errante qui arpente le monde, juste pour le gout du risque et l'entraide entre les différents peuples autochtones de l'univers MH.

La franchise possède un univers extrêmement riche mais celui ci est construisant et evoluant au fur et à mesure pour coller aux contraintes de jouabilité que chaques nouveaux jeux va apporter.Le gameplay est donc prédominant. Résultat, les joueurs ont donc les mêmes codes vis à vis de l'univers MH mais n'interprètent pas forcement son monde et sa cohérence de la même manière . Cela en fait le terreau idéal pour alimenter les fantasmes des joueurs, réimaginant parfois les aventures qu'ils connaissent ou inventant de nouvelles epopée mais avec une optique de genre différente ( Fanfiction).

Du coup, il ne faut pas être étonné si Yoko Taro ( le scénariste des Drakenguard et des NIER entre autres ...) se lance dans un petit exercice de style. En effet alors qu'il jouait à MH Rise, il s'est penché sur l'histoire de ce dernier et en a proposé une réécriture qui impacte autant l'univers de Rise que l'expériences du joueur. Il a publié celle ci sur son compte twitter le Dimanche 9 Mai

Je vous propose une adaptation française produite par mes soins à partir d'une fan trad anglaise et du texte original japonais sous Deep L.

Tweet original de Y.T

Fantrad anglaise par GaijinHunter

"Alors que je ( Yoko Taro) joue à MHRise, voici une histoire que j'ai imaginée :



- Après le tutoriel, il y a une Calamité ( le mode tower defense de Rise) et Fugen se sacrifie pour sauver tout le monde. En fait, il meurt à cause d'une erreur commise par le joueur.



- Soit la fille des Dango (Yomogi), soit le gamin de la place Pilpoils (Iori) meurt. Celui qui ne meurt pas devient dépressif et met le feu au village de Kamura. La partie chanté dans la musique spécifique dela place Pilpoils ne se joue plus.



- Le dernier boss arrive mais rien de ce que vous pouvez faire ne l'endommagera, vous pouvez sacrifier une des jumelles Wyveriennes (il faut choisir entre Hinoa ou Minoto) pour en faire une arme qui lui ferra des dégats. Une fois l'arme crée, il n'y a plus de chant dans la musique principale du village.



- Au fur et à mesure que les personnages principaux disparaissent, ils sont remplacés par des villageois génériques . Tous arrivent à la conclusion que le joueur est un danger pour le village. Ils commencent à restreindre les objets et les armes, rendant le jeu plus difficile.



- Dans les quêtes les plus difficiles, les monstres que vous affrontez, seront capables de parler. Ils vous expliquent alors la "vraie signification" derrière les monstres et le village de Kamura. Le joueur comprendra alors pourquoi le hero a une voix dans ce jeu ( NdA: c'est la première fois dans un jeu MH que le personnage du joueur parle en jeu)



- Après avoir accompli toutes les quêtes du village, Kamura finira en champs de ruine, et seul le mode multijoueur sera disponible. Un monde stérile s'étend, où les joueurs qui ont tout perdu errent alors dans les limbes se contentant de tuer des monstres. (Puis déroulé du titre pour finir)"

Peros, je ne suis pas fan. Je comprends la démarche créative derrière et la cohérence pour faire comprendre au joueur, les conséquences de ses actions sur la nature mais je ne suis pas fan du coté dépressif/désespéré qu'il veut ajouter au jeu. Mais ça reste intéressant et instructif comme démarche et montre bien la volonté de lier gameplay/ univers avec une cohérence méta par rapport aux sons.

Et vous, qu'est que vous en pensez?