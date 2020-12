PODCAST 547 : Xbox en 2020, la force trop tranquille ?

Nouvelle semaine, nouveau podcast (un peu en retard pour des raisons logistiques, toutes nos excuses) ! La rédaction continue son petit tour de fin d'année des constructeurs et c'est du côté de chez Phil Spencer que l'on regarde aujourd'hui.

À voir aussi : PODCAST 546 : Nintendo en 2020, le hold-up parfait ?

Comme la semaine passée avec Nintendo, et avant Sony dans quelques jours, nous avons remonté le fil de l'année 2020 pour décortiquer celle-ci en braquant le projecteur sur Microsoft et la division Xbox.

Ce deuxième chapitre de la trilogie des bilans de l'année voit donc le très honteux Plume, le néo-tokyoïte Romain et le fort barbu Thomas se retrouver, à distance, pour parler de ces mois passés en termes de communication, de stratégie, de rachats, de propositions côté services et infrastructures. Et il sera bien sûr question de jeux et du lancement de la nouvelle génération, et tout ça pendant près d'une heure et demi.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.