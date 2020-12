PODCAST 546 : Nintendo en 2020, le hold-up parfait ?

Nous voici en décembre de cette très étrange année 2020. C'est le mois du calendrier de l'avent, le mois des cadeaux, des récompenses, des dîners pantagruéliques... Et des bilans qu'il faut dresser.

Comme chaque année à la même période, avant que l'on passe à la suivante, la rédaction met le chauffage, oui, mais elle fait surtout les comptes. Comment s'est déroulée 2020 pour les constructeurs, les développeurs, les appareils, les jeux ?

Pour ce premier volet de notre série de podcasts bilans de l'année 2020, entièrement dédié à Nintendo et à sa Switch, Traz s'est entouré de la crème de la crème, Romain et Thomas. Tous ensemble, les trois compères confinés (ou pas) vous parlent de cette société japonaise qui, sans sortir de console nouvelle génération, et avec finalement peu de communication marquante et un line-up qui a su se reposer sur l'insolent succès d'Animal Crossing : New Horizons, a traversé 2020 comme un petit papillon rieur.

