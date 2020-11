PODCAST 544 : Demon's Souls PS5, Call of Duty, Miles Morales, Bugsnax et NBA 2K21 épluchés

Le confinement ne veut en aucun cas dire que la rédaction se tourne les pouces en slip à la maison. La proximité a quelque peu disparu, mais avant notre injection de Spoutnik-V, on continue le travail et on vous propose notre nouveau podcast !

Vous l'avez compris, après avoir parlé de la PS5 et des Xbox Series X|S dans le numéro précédent, cette semaine est entièrement consacrée aux jeux. Beaucoup de jeux. Plein de jeux. Qui vous attendent en grande partie sur les consoles de nouvelle génération. Eh oui.

Les intervenants de cette émission, aux côté d'un Plume qui affiche fièrement (ou pas) sa liberté d'expression capillaire, sont Rami, Joniwan et Alix. Toujours à distance, ils parviennent néanmoins à communiquer leur passion et leurs avis sur les cinq jeux de la semaine. Si vous voulez les entendre parler de Demon's Souls, Call of Duty Black Ops Cold War, Spider-Man : Miles Morales, Bugsnax et NBA 2K21 version Xbox Series X, c'est par ici que ça se passe.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.

