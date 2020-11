PODCAST 543 : PS5 vs Xbox Series X|S, AC Valhalla et Yakuza frétillent

Nouvelle semaine confinée, nouveau podcast. Les bonnes habitudes ne se perdent pas malgré la distance et l'enfermement. La rédaction est prête à vous parler des consoles de nouvelle génération.

Vous n'avez pas pu passer à côté : la nouvelle génération de consoles est officiellement lancée, avec l'arrivée ce mardi 10 novembre 2020 des Xbox Series X et Xbox Series S. Elles seront rejointes d'ci peu par la PS5.

Là où il y a de la Next-Gen...

Pour ce nouveau podcast, qui n'omet pas ses Win et Fail habituels et vous réserve une petite séquence dédiée aux jeux de la semaine, Yakuza Like A Dragon et Assassin's Creed Valhalla, Plume, Romain et Thomas se sont retrouvés, à distance, pour parler de ces machines que la rédaction a depuis un petit moment maintenant - et que, nous le savons, certains d'entre vous aimeraient bien acquérir sans que les stocks mis en place leur permettent. Ils passent en revue, le look, l'interface et les promesses des consoles de Sony et Microsoft. Et on vous conseille de vous fier à leurs avis, en toute objectivité, bien sûr.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.

