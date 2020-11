PODCAST 542 : PS5, DualSense, Watch Dogs Legion, Micromania et reconfinement au programme

Nous le supputions la semaine dernière et, une fois de plus, sans vouloir qu'on nous cire les pompes, nous avions raison. Nous sommes confinés. Et comme nous étions préparés, le podcast ne connaît ni retard, ni report.

À voir aussi : PODCAST 541 : Retour sur la génération PS4/Xbox One et avis sur Mario Kart Live Home Circuit

À quelques jours des sorties de consoles de nouvelle génération, nous ne pouvions pas les oublier. Et en particulier celle qui aura vraiment pris son temps avant d'atterrir dans nos bureaux de bourgeois du centre de Paris. La PS5 est chez nous, vous devriez maintenant le savoir.

Le podcast adaptatif

Alors du coup, Trazom, Rami, Thomas et One Plume Man vont passer du temps à parler de la nouvelle console de Sony, de son look, de sa manette et d'Astro's Playroom, expérience instructive concernant cette DualSense prometteuse. Le reconfinement nous préoccuper également, parce qu'en période de sortie des consoles de nouvelles génération, cela peut tout compliquer. On n'oublie pas non plus le jeu du moment, le funny as hell Watch Dogs Legion et un petit bonus pour un certain Carto.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !