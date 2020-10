PODCAST 541 : Retour sur la génération PS4/Xbox One et avis sur Mario Kart Live Home Circuit

À l'heure où l'ombre d'un reconfinement plane au-dessus de nos têtes, la rédaction s'est réunie, peut-être pour l'ultime fois de la création divine, pour évoquer les huit dernières années du Jeu Vidéo, rien que ça !

Nous aurions bien voulu vous parler de la PS5, de sa taille, de son poids, de son incroyable carton d'emballage, de la mine sympathique du livreur, d'Astro's Playroom... Si nous l'avions réceptionnée au bon moment. Comme des "restrictions COVID" ont été invoquées et qu'avoir des locaux au coeur de Paris rend les choses incroyablement plus compliquées qu'ailleurs, nous avons dû reporter ce rendez-vous... pour vous parler d'un sujet tout aussi passionnant.

Autour du très chevelu Plume, joker de luxe de ce cher Trazom, vous trouverez cette semaine Romain, Thomas et le roi de La Quotidienne, le très énergique Alix. Ensemble, il vont aborder et dresser le bilan des années PS4 et Xbox One, machines qui vont bientôt céder leur place aux PS5 et Xbox Series X|S, avec toutes les tendances qui se sont imposées - des jeux services à l'accessibilité en passant par le remontada des japonais -, avant de se pencher un peu sur l'intriguant Mario Kart Live Home Circuit et ses courses en réalité augmentée.

