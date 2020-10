PODCAST 539 : Où l'on parle jeux Xbox Series X, Baldur's Gate 3 et tests de la semaine

Même s'il semble écrit que l'année 2020 n'en a pas fini avec les rebondissements, la rédaction compte bien continuer la quinzième saison des podcasts entamée la semaine dernière. Eh oui.

Nous vous avions fait attendre peut-être plus que de raison, mais rassurez-vous : nous sommes bel et bien de retour et serons toujours au rendez-vous chaque mercredi, en audio comme en vidéo. pour partager notre amour du jeu vidéo intense !

Voilà donc le podcast de la rédaction est donc, logiquement là pour une nouvelle édition. Cette fois, Trazom est entouré de Romain, Plume, et Thomas. Comme la semaine passée, mais pas tout à fait, il sera question de la Xbox Series X, que nous avons la chance de tester dans tous les sens, en particulier de jeux que nous avons lancé dessus : DIRT 5 et Yakuza Like A Dragon. En outre, nous revenons sur l'accès anticipé de Baldur's Gate III mais aussi nos avis sur Art of Rally et I Am Dead.

Bonne écoute/bon visionnage et à très bientôt ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !