PODCAST 538 : Prise en main de la Xbox Series X, Star Wars et Crash font leur rentrée

Vous nous l'avez réclamé à cor et à cri. Certains ont même tenté d'assiéger la rédaction pour parvenir à leurs fins. Rangez vos pétoires et sortez votre plus beau casque : le Podcast de Gameblog fait sa rentrée pour sa 15e saison (eh oui, déjà), et en beauté !

La rédaction est enfin de retour aux affaires dans son nouveau décor qui sent encore la peinture fraîche. Après un été bien rempli, nos fidèles soldats Camille, Romain et Thomas se retrouvent désormais comme chaque semaine autour de la légende vivante Trazom, pour vous faire part de notre première prise en main de la très attendue Xbox Series X, histoire de repartir sur les chapeaux de "roux". L'occasion était trop belle de revenir sur les récentes annonces des différents constructeurs, histoire de vous aider à miser vos économies sur le bon cheval.

Mais ce n'est pas tout, puisque l'équipe tentera également de se faire pardonner avec les tests de cette rentrée vidéoludique, et vous profiterez ainsi de notre avis sur Star Wars : Squadrons et Crash Bandicoot 4 : It's About Time, dont le sous-titre prend évidemment une résonnance particulière. C'est que vous nous aviez énormément manqué, voyez-vous.

Bonne écoute/bon visionnage et à très bientôt ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !