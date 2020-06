PODCAST 537 : L'EA Play Live, HUMANKIND et Torchlight 3 debriefés

La fin de saison se dessine pour les podcasts de la rédaction. On termine cette année très particulière en se penchant sur un événement récent et deux jeux pour le moins attendus.

À voir aussi : PODCAST 536 : Tout sur la PS5, The Last of Us Part II et Desperados 3

Pour cet épisode 537, Thomas, Camille et Plume s'intéressent à l'actualité récente, encore une fois très dense. Vous les entendrez donc revenir sur le contenu de l'EA Play Live 2020 diffusé la semaine dernière et qui nous aura quelque peu laissé sur notre faim, là où HUMANKIND a quant à lui bien rempli nos estomacs, avant que Torchlight 3 et son accès anticipé barbouille un peu...

Bonne écoute/bon visionnage et à très bientôt ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !