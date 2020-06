PODCAST 536 : Tout sur la PS5, The Last of Us Part II et Desperados 3

Normalement, à cette époque de l'année, nous avons déjà bouclé la saison des podcasts. Mais 2020 n'étant pas comme les autres, et les derniers jours n'ayant pas été de tout repos, nous revoici, les valises pleines d'impressions et de critiques.

Ça a l'apparence d'une semaine d'E3. Ça a le goût d'une semaine d'E3. Ça donne des cernes de semaine d'E3. Mais ce n'est pas l'E3. C'est...PIRE. On plaisante, détendez-vous. Ces derniers jours ont été pour le moins blindés, avec des événements en ligne à la pelle, dont certains toujours en cours, mais aussi des tests.

Romain, Camille, Thomas et Plume ont néanmoins réussi à débloquer deux heures dans leur emploi du temps pour revenir sur les faits marquants, dont, surtout, le premier line-up PS5 et la révélation de la console. Mais aussi parler tests, parce qu'il y a du très lourd. Voire du TLOU. Du The Last of Us Part II, dont on peut discuter ici sans spoilers, et du Desperados III dont le simple nom donne envie de se rafraîchir.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium.

