PODCAST 535 : SEGA, Xenoblade, Shantae et Wonderful 101 plus forts que nous ?

Le monde ne va pas mieux, les événements vidéoludiques se reportent à tour de bras. Et à côté de cela, la rédaction continue de se réunir pour vous proposer un nouvel épisode de la quatorzième saison des podcasts.

À voir aussi : PODCAST 534 : La PS5, The Last of Us Part II et Skelattack nous mettent dans tous nos états

Cette semaine, attention les amis, Thomas, Yann, Romain et Plume ont un sujet brûlant à manipuler avec beaucoup de précaution : les soixante ans de SEGA. La firme japonaise a en effet soufflé ses bougies avec des annonces pour le moins surprenantes, et vous vous doutez bien que nous avons un avis dessus.

Nous avons aussi des opinions à partager sur trois titres passés par la case TEST, oui mais sur Switch. Sans oublier les rubriques habituelles qui permettent de survoler le passé, le présent et parfois même le futur. Mais moins !

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !