PODCAST 534 : La PS5, The Last of Us Part II et Skelattack nous mettent dans tous nos états

Le retour à la normale s'opère petit à petit en France. Pour la rédaction aussi. Bientôt, tout le monde sera là, ensemble, bras dessus, bras dessous. Mais pas tout de suite. On garde nos distances. En se rapprochant sur les sujets du moments.

Grâce à la magie de l'Internet moderne et à cette envie de travailler de concert, cette passion, plus forte que tous les confinements, on jurerait que Romain, Thomas et Plume sont sur une terrasse, détendus et cuits à point pour nous parler des actus des derniers jours.

Mais que nenni, c'est une fois encore séparés et prudents qu'ils s'expriment sur les rubriques habituelles du podcast et surtout ses thèmes principaux, au nombre de trois : une PS5 dont on a pu entendre parler grâce à Jim Ryan, mais dont on ne verra finalement pas les jeux à l'heure définie pour ne pas se détourner des vrais problèmes de société qui agitent le monde, un The Last of Us Part II qui a tout l'air, à quelques jours de sa sortie, phénoménal, et Skelattack, un jeu indépendant édité par Konami, publié par surprise et qui mérite qu'on s'y intéresse.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !

