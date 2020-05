PODCAST 532 : Mafia 2 Definite Edition, F1 2020, et une ÉNORME semaine d'actu !

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

Le temps partiel, le monde du jeu vidéo ne connaît pas vraiment. Et la rédaction, plus que jamais mobilisée, non plus. Alors il était normal qu'un podcast soit presque entièrement consacré à une semaine bien blindée.

À voir aussi : PODCAST 531 : Entre debriefing de l'Inside Xbox et "prix-dictions" PS5/Xbox Series X

Quelle semaine mes aïeux. D'aucuns diraient qu'après ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Quoique non, c'est idiot. Les annonces, c'est bien. Les jeux, c'est mieux. Mais en attendant que tout ce qui a été révélé ces derniers jours atterrisse entre nos mains, nous allons en parler, pendant un peu plus d'une heure et trente minutes.

Par "nous", comprenez Thomas, Camille, Plume et le très urgentiste et vénérable DOPAMINE. Toujours chacun chez soi, c'est l'occasion de revenir sur ce que nous promettent Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Paper Mario : The Origami King, Mafia Trilogy, l'Unreal Engine 5, la PS5 ou encore Ghost of Tsushima. Et de parler de concret avec le TEST de Mafia II : Definitive Edition et des premiers essais, concluants, de F1 2020, sans oublier les rubriques habituelles.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium.