PODCAST 531 : Entre debriefing de l'Inside Xbox et "prix-dictions" PS5/Xbox Series X

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

Alors, on est pas bien, là, sans attestation, avec le droit de sortir prendre l'air ? Bon, ça n'empêche qu'il vaut mieux rester chez soi et, en profiter pour se déconfiner l'esprit avec notre dernier podcast !

À voir aussi : PODCAST 530 : Où l'on parle de la mort de l'E3, Streets of Rage 4 et XCOM Chimera Squad

Les températures ne sont peut-être pas encore d'accord, mais le printemps est bien là... surtout pour l'industrie vidéoludique. Les annonces et les présentations bourgeonnent, et cela commence à sentir la Next-Gen à plein nez.

Mais pas de rhume des foins à cause des Teraflops au sommaire de l'émission de cette semaine. Thomas, Romain et Plume, toujours à domicile ont une santé de fer et l'envie de parler, pendant plus de deux heures, du dernier Inside Xbox en date, où le gameplay est censé avoir coulé à flot, et des prédictions de Michael Pachter et Peter Moore concernant les tarifs des Xbox Series X et PS5. Il n'oublient pas, encore heureux, les rubriques habituelles dont un anniversaire très spécial pour l'ensemble de la rédaction.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium.