PODCAST 530 : Où l'on parle de mort de l'E3, Streets of Rage 4 et XCOM Chimera Squad

Écouter le podcast :

Le player de podcasts nécessite le plugin Flash

Autres options :

Plus que quelques jours avant de pouvoir enfin faire la fête dans les ru... Euh non. On reste confinés, désolé. Pour vous consoler, allez, on vous proposé d'écouter le nouveau podcast de la saison.

À voir aussi : PODCAST 529 : Gears Tactics, Trials of Mana et Sakura Wars nous déconfinent

On ne change pas une équipe dont les membres restent chez eux et parvient malgré tout à se réunir grâce à la magie de l'Internet moderne. C'est pour cela que Romain, Thomas, Camille et Plume sont une fois encore les principaux protagonistes d'un podcast qui ne demande pourtant que le retour de Trazom à ses commandes.

Qu'à cela ne tienne, tout le monde a des choses à dire aujourd'hui au sujet de l'annonce par Geoff Keighley d'un nouvel événement estival qui pourrait être un nouveau clou dans le cercueil de l'E3, d'un beat them all qui arrive à honorer sa lignée légendaire et d'un tactical apparu par surprise et qui arrive à faire son job, et bien. On n'oublie évidemment pas les rubriques habituelles, qui nous font voyager dans l'actu chaude, le temps, et hors des sphères du jeu vidéo.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium.