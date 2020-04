PODCAST 529 : Gears Tactics, Trials of Mana et Sakura Wars nous déconfinent

Écouter le podcast :

Vous connaissez la ritournelle : nouvelle semaine, nouveau podcast. Comme toujours depuis que nous sommes parvenus à adapter la technique aux joies du confinement, la rédaction est mobilisée.

Et sur quoi les intervenants de cette émission numérotée 529 vont-ils se pencher pendant un peu plus de deux heures ? Hein, qu'est-ce qui a fait vibrer Romain, Camille, Thomas, et Plume durant les derniers jours ?

Eh bien on vous le donne en mille : des tests. Plein de tests. Trois pour être exact. Aucun ne jouant dans la même cour, mais tous ayant quelques atouts à faire valoir. Alors si vous voulez entendre parler de Gears Tactics, Trials of Mana et Sakura Wars, c'est ici que ça se passe.

Mais n'allez pas croire que ce soit tout. Vous retrouverez les rubriques habituelles et un détour par les jeux qui nous occupent l'esprit durant ce confinement qui, Dieu merci, s'achèvera très bientôt, dans la rue, sur un air de Dalida.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !