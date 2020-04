PODCAST 528 : Rumeurs PS5 et GTA VI, Minecraft RTX et nos jeux de confinement

Écouter le podcast :

Comme promis, la rédaction est de retour à 100% de ses capacités pour continuer la quatorzième saison de ses podcasts. Toujours chacun chez soi. Toujours le coeur débordant de passion.

Ou plutôt de pasión. Parce qu'on aime l'espagnol. Bref, pour cet épisode numéroté 528, le programme est lourd. Très lourd. Et 1h46, ça semble presque trop peu pour que Thomas, Romain, Camille, et ce très cher Plume abordent sans détours les points chauds de l'actualité hebdomadaire.

Les dernières rumeurs, qui semblent fondées, entourant la sortie de la PS5 et le développement de GTA VI, la sortie de la mise à jour RTX pour Minecraft et les jeux qui nous occupent tandis que HASHTAG ON RESTE CHEZ NOUS, ça prend de la place. Ajoutez à cela les rubriques habituelles et le compte est bon, vous avez de quoi tenir jusqu'à la fin du confinement. Non. OK, alors on remet ça la semaine prochaine. Peut-être avec Traz si vous êtes sages.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium. Une raison supplémentaire de rester chez vous.