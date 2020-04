PODCAST 527 : COVID-19, Final Fantasy VII Remake et VALORANT, chacun chez SOI

Écouter le podcast :

Comme vous, nous avions été quelque peu pris de court par la crise que nous traversons. Pour vous, nous avons bravé les interdits et essayé de trouver les solutions à notre portée pour qu'enfin, après un mois de flou technique, nous puissions enfin être de retour en podcast !

Ce que nous a imposé la pandémie de COVID-19 qui sévit partout dans le monde, à savoir un télétravail strict et super confiné, a bien empêché pendant plusieurs semaines qu'une réunion puisse se tenir devant vous. Car tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en matière de matériel et de connexion Internet.

Mais tout ça, c'est terminé. Comme Kirikou, notre rédaction n'est pas très grande mais elle est vaillante. Et après tout un tas d'essais, de tentatives, les podcasts sont bel et bien de retour. En restant chez nous, avec quelques pixels et coupures dans la ligne, mais toujours la même envie de parler Jeu Vidéo.

Pour ce come back permis par le maître des images qu'est Poufy, ont été convoqués Eva, Filipe et Thomas qui, en compagnie de Plume, vont aborder les actualités les plus chaudes des derniers jours : l'impact du coronavirus sur l'industrie, la sortie de Final Fantasy VII Remake, et les premiers pas de VALORANT.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans publicité pour les Premium. Une raison supplémentaire de rester chez vous.