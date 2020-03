PODCAST 526 : Nioh 2, Wunderling et One Punch Man tranchent l'actualité

Écouter le podcast :

Inutile d'essayer de le nier : l'époque troublée que nous vivons tous va peut-être contribuer à changer nos habitudes, mais aussi certains dictons. Car au final, sont-ce vraiment les meilleurs qui partent les premiers ?

Nous n'allons pas tarder à le découvrir, puisqu'en l'absence de vos habituels piliers de comptoir Traz et Plume, ce sont les vaillants et bien-portants Joniwan, Romain et Thomas qui vont cette semaine jouer les sherpas de l'actualité vidéoludique.

Et il faut dire que le menu de la semaine est des plus variés, puisqu'en plus de vous permettre d'équilibrer votre régime hebdomadaire, le podcast de Gameblog se penche cette semaine sur les titres qui font l'actualité pandémique, avec l'avis tranché de Joniwan sur Nioh 2 ainsi que la nouvelle fixation dorsale de commandes de la DualShock 4, le coup de coeur de Thomas avec le platformer suédois Wunderling, et enfin le coup de bambou de Romain avec One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Si Traz était encore des nôtres, il vous l'aurait bien traduit en français mot à mot, mais que voulez vous...

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans pub pour les Premium, contrairement à ce que vous affirme chaque semaine le très zéphyer Camille.