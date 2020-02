PODCAST 524 : Le Covid-19, la Xbox Series X, Resident Evil 3 et Ori nous mettent la fièvre

Écouter le podcast :

À l'orée d'un mois de mars qui risque de laisser des traces, la rédaction s'est réunie une fois de plus pour un nouveau podcast qui revient sur une actualité bouillante.

Bouillant, Trazom l'est aussi. Voilà pourquoi il a dû laisser sa place à ce cher Plume pour que cette nouvelle semaine podcastienne arrive à vos yeux et vos oreilles. C'est en compagnie des volubiles Romain et Thomas que vous allez, pendant plus de deux heures, entendre parler de l'impact du Covid-19 sur l'industrie du jeu vidéo, de ces nouveaux détails concernant la Xbox Series X et de deux titres très attendus : Ori and the Will of the Wisps et Resident Evil 3. Sans oublier les rubriques habituelles qui nous baladent d'un WIN à un FAIL en passant par les actus d'il y a dix ans, l'anniversaire de la semaine et le Hors-Jeu.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans pub pour les Premium.