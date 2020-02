PODCAST 523 : Street Fighter V CE, Outriders et Psikyo Shooting Stars cognent l'actu

Écouter le podcast :

Nous revoici plus en forme que jamais, ou pas, pour une nouvelle émission de la quatorzième saison. Un podcast dans lequel nous avons décidé de mettre le paquet sur les ramponneaux et déluges balistiques.

Jamais bien loin lorsqu'il y a de l'action, et même particulièrement demandeur, Trazom est aujourd'hui servi. Joniwan, Thomas et Camille sont en effet venus dans ce podcast les bras chargés de baston et de boulettes qui tuent.

Tous ensemble, ils vont passer en revue les faits de la semaine à travers le WIN et le FAIL, revenir sur les news d'il y a 10 ans, évoquer l'anniversaire qui fait plaisir et le Hors-Jeu mais surtout faire le tour d'Outriders, Gears-like pas très encourageant, de Street Fighter V : Champion Edition, qui vient de débarquer, et des deux compilations de shoot them up Psikyo Shooting Stars Alpha et Bravo.

