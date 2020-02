PODCAST 522 : Yakuza, ScourgeBringer, Kunai, The Pedestrian... Une tempête de bons jeux

Écouter le podcast :

La quatorzième saison des podcasts de la rédaction continue, malgré le froid, malgré le vent, malgré la pluie. Mais comptez sur nous pour vous donner un peu de lumière et quelques coups de chauds avec les sujets de la semaine.

Avec un Traz plus en forme que jamais, ce sont les joyeux lurons Romain, Thomas et Plume que l'on retrouve sur les canapés tout moelleux de la rédaction cette semaine. Le quatuor n'est pas là pour vous jouer du pipeau mais vous parler de l'actu, bien fournie en jeux, testés ou essayés.

Ainsi vous allez entendre parler des avis définitifs sur The Yakuza Remastered Collection, Kunai et The Pedestrian, et en savoir un peu plus sur le tonitruant ScourgeBringer, en accès anticipé depuis peu. On vous le dit, pas le temps de s'ennuyer ces temps-ci !

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, sans pub pour les Premium.